video suggerito

Ivan Juric rescinde con la Roma: trova subito lavoro, allenerà in Premier League Ivan Juric ha guidato la Roma per appena 54 giorni tra settembre e novembre. Il tecnico croato sta per rescindere il contratto con i giallorossi, dopo averlo fatto firmerà per il Southampton: ultimo in Premier League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ivan Juric sta per tornare. L'allenatore croato, che è reduce da una brevissima esperienza con la Roma, nelle prossime ore rescinderà il contratto con i giallorossi e subito dopo sarà libero di firmare per il Southampton, squadra che occupa l'ultimo posto in Premier League. Per Juric sarà la prima esperienza da allenatore fuori dall'Italia.

Juric rescinde il contratto con la Roma

Ex calciatore di buon livello, Juric è diventato allenatore piuttosto giovane e dopo essere stato con Gasperini ha iniziato la sua carriera da capo-allenatore. Ottimi risultati, in particolare negli ultimi anni alla guida di Verona e Torino, poi la grande occasione alla Roma. Ma con la ‘Magica' è andata malissimo, dodici partite e appena 54 giorni da allenatore. Ha sostituito De Rossi a metà settembre, poi è stato sostituito da Ranieri dopo essere stato esonerato in seguito a una cocente sconfitta interna con il Bologna. Il croato, tramite il suo agente Riso, risolve il contratto con la Roma, che era valido fino al 30 giugno 2025. La Roma andrà così a risparmiare circa un milione di euro.

Il Southampton è ultimo in classifica in Premier League

Juric vola in Inghilterra e vivrà così un'esperienza in Premier League. Una nuova avventura che partirà tecnicamente nel weekend, ma non è scontato che sia già in panchina contro il Fulham (domenica 22 dicembre). Probabile l'esordio assoluto nel match del Boxing Day contro il West Ham. La situazione di classifica del Southampton è complicata a dir poco. Ultimo posto in classifica con appena 5 punti conquistati in 16 partite (1 vittoria, 2 pareggi, 13 sconfitte) con nove punti di ritardo dal Leicester, quartultimo. L'ex tecnico giallorosso si deve preparare a compiere una grande impresa.