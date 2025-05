Ranieri racconta l’incontro a Roma con i Friedkin: “Avro voce in capitolo, questo è quanto”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

In questi giorni si sta delineando il futuro della Roma che partirà ufficialmente con l'annuncio del nuovo allenatore. Al momento c'è grande mistero sul nome del prescelto che prenderà il posto di Claudio Ranieri che invece entrerà a far parte della dirigenza: è questo il riassunto delle ultime ore in casa giallorossa, segnate dalla visita del presidente Dan Friedkin che è rimasto soltanto per poco assieme alla sua squadra. C'è stato però tempo a sufficienza per parlare con tutti e per chiarire i paletti sui prossimi step da seguire.

In conferenza stampa alla vigilia dello scontro Champions con l'Atalanta Ranieri ha parlato anche dell'incontro con il presidente che gli ha ribadito la volontà di averlo accanto a lui in dirigenza per la prossima stagione. La scelta del nuovo allenatore passerà anche da lui ma spetterà soltanto al numero 1 del club decidere quando sarà il momento di fare chiarezza e rivelare il nuovo nome della panchina.

Ranieri commenta la visita dei Friedkin

Chi sarà il nuovo allenatore della Roma? Non ci sono indizi a sufficienza per rispondere a questa domanda e anche Ranieri glissa ogni volta che gli viene posta. L'allenatore giallorosso ha raccontato cosa è accaduto in questi ultimi giorni a Trigoria, movimentata dalla visita presidenziale dei Friedkin: "Che è stato un buonissimo incontro, ha fatto i complimenti a tutti. Vuole fare bene, sa che negli ultimi anni è stato sbagliato qualcosa. Questo è quanto posso dire, parliamo dell'Atalanta". Anche in questo caso non si sbilancia troppo, ma rivela soltanto un piccolo dettaglio: "Il presidente è contento di quanto fatto e mi ha ripetuto quanto mi disse inizialmente: avrò voce in capitolo. Per me è importante".

Tutti procedono sulla stessa linea, soddisfatti dei risultati e desiderosi di centrare l'obiettivo Champions alla fine di questa stagione. L'attenzione però è tutta sull'allenatore misterioso che comincerà il suo lavoro alla fine del campionato, ma Ranieri non si lascia scappare niente: "Dal giorno in cui sono arrivato, il lavoro è iniziato per riportare la Roma ai piani alti. Ci saranno due mercati in cui soffriremo. Ci sono due allenatori che si sono tirati fuori in caso di mancata Champions League? Non mi sembra. Questo è il massimo che posso dire".