Ranieri prima di Roma-Athletic spazza via ogni ombra sul rapporto con Hummels: "Non inventiamo cose" Claudio Ranieri ha presentato in conferenza stampa la partita d'andata degli ottavi di finali di Champions League sfida tra Roma e Athletic Club: l'allenatore giallorosso spazza via ogni ombra sul suo rapporto con Hummels.

A cura di Vito Lamorte

Claudio Ranieri ha presentato la partita d'andata degli ottavi di finali di Champions League sfida tra Roma e Athletic Club. In conferenza stampa l'allenatore giallorosso ha parlato della condizione della rosa e dei suoi calciatori: "Stanno tutti bene, arruolatili e disponibili".

A chi gli chiede cosa sta accadendo con Mats Hummels risponde così: "Ma perché andate sempre a cercare queste cose? Io capisco quando la Roma va male che mettete il coltello nella piaga, Ma non c'è nulla. Lui tranquillo si va a vedere Roma. Non c'è nessuna cosa. Andiamo d'amore e d0'accordo. Con tutti". La risposta piccata di Ranieri arriva dopo qualche rumors che si rincorre da giorni in merito ad alcune frizioni tra lui e il difensore tedesco: Sir Claudio spazza via ogni ombra e guarda avanti.

Ranieri: "Per la prima volta ho visto in Dovbyk la gioia nel gol"

Claudio Ranieri ha dedicato un momento anche ad Artem Dovbyk, che ha segnato il gol vittoria contro il Como, e a chi gli chiede se è andato a dirgli ‘Così mi devono servire…': "Ci mancherebbe che lui viene da me a chiederei come servirmi la palla. Stiamo cercando. Per la prima volta ho visto la gioia nel gol. Ne sono felice".

In merito a Paulo Dybala e al suo attuale stato di salute risponde così: "Cosa gli dirò? Di divertirsi. Lui si deve divertire. Tutti devono correre e lottare e lui si deve divertire. Campioni come lui non vanno ingabbiati, ma vanno supportati e gli vanno dati parecchi palloni. Hanno visioni meravigliose".

In merito alla partita che ha preparato e a cosa si aspetta dall'Athletic Club, Ranieri si è espresso così: "Quando si gioca a zona si cerca di chiudere determinate zone di gioco. L'Atletico è la prima in classifica per dribbling. È una squadra che ha molta qualità e dobbiamo strae molto attenti".

Ranieri ricorda Bruno Pizzul: "Una persona stupenda"

Claudio Ranieri ha ricordato Bruno Pizzul, scomparso qualche ora fa: "Quando ho visto la notizia mi è venuto un groppo. Bruno era una persona stupenda oltre un ottimo giornalista. Mi dispiace tanto".