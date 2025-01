Ranieri incalzato in diretta da una scomoda domanda dopo Roma-Genoa: “Lasciatemi in pace”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Claudio Ranieri è riuscito nell'impresa di risollevare la Roma e tutto l'ambiente giallorosso dopo un inizio di stagione disastroso. Il tecnico di Testaccio dopo aver vinto il derby ha avuto la meglio anche contro il Genoa di Vieira riportando la squadra nella parte sinistra della classifica. Prima della partita negli studi di Sky c'era stato l'intervento del direttore sportivo Ghisolfi che ha parlato di presente, mercato e anche del futuro di Claudio Ranieri. Quest'ultimo ha sempre detto di voler chiudere la sua carriera da allenatore dopo questa esperienza in giallorosso.

Una domanda rivolta al ds che però evidentemente non è stato così convincente e così sempre dagli studi Sky il giornalista Massimo Marianella tenta di incalzare l'allenatore della Roma con una precisa provocazione: "Io non ci credo che dal prossimo anno non sei in panchina". A quel punto Ranieri tentenna, si guarda bene dal rispondere e così tra sorrisi, risate e battute in un clima totalmente leggero e giovale qualcosa lascia intendere. Nonostante sembrassero già chiare le sue intenzioni in vista della prossima stagione il tecnico risponde simpaticamente con una battuta: "Lasciatemi in pace".

El Shaarawy decisivo dopo il suo ingresso in campo.

Le parole di Claudio Ranieri dopo Roma-Genoa

L'allenatore scoppia a ridere così come gli opinionisti presenti in studio. Ranieri così cerca di fare chiarezza e scherzando continua: "Io non voglio dire più niente, già avevo detto l'anno scorso che avrei smesso e invece sono di nuovo tra voi per cui non voglio…dai vediamo…lasciatemi in pace (ride ndr)". L'accordo con i Friedkin stipulato dopo l'esonero di Juric sembra prevedere un incarico da dirigente per Ranieri al termine di questa stagione. Ma qualcuno vuole credere che invece Ranieri resti al comando della Roma anche per la prossima stagione.

Nel frattempo il tecnico ha anche analizzato la partita spiegando per filo e per segno cosa sia andato bene e soprattutto quale sia il segreto vincente di questa Roma: "È stata ostica, difficile contro il Genoa, ma volevamo vincerla anche per ringraziare questi tifosi che di venerdì sera sono arrivati in più di 50mila – sottolinea Ranieri -. Io per loro alla squadra chiedo il massimo". E sui prossimi impegni ha spiegato: "Ai ragazzi ho detto che adesso mi serviranno tutti perché si gioca ogni 3 giorni ed El Shaarawy è uno degli esperti e so che ci posso sempre contare su di lui".