La Roma non sbaglia e batte il Genoa all’Olimpico: El Shaarawy decisivo e in gol nel secondo tempo La Roma batte 3-1 il Genoa e centra il sesto risultato utile consecutivo. I giallorossi passano in vantaggio con Dovbyk, poi il pari di Masini prima dei gol decisivi di El Shaarawy e l’autorete di Leali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La Roma batte 3-1 il Genoa e centra il sesto risultato utile consecutivo. L'ultima partita persa dai giallorossi è di fatto quella di Como il 15 dicembre. Successivamente ci sono state le vittorie contro Sampdoria, Parma e Lazio con i pareggi contro Milan e Bologna nel mezzo. Decisivo El Shaarawy che segna il gol del 2-1 nel secondo tempo prima del tris firmato da un'autorete di Leali. Nel primo tempo giallorossi in vantaggio con Dovbyk prima del pareggio di Masini.

Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-1

Ranieri non cambia la Roma contro il Genoa e infatti schiera praticamente lo stesso undici che aveva pareggiato nell'ultimo turno 2-2 in casa del Bologna. Passano pochi minuti e si capisce subito che i giallorossi hanno qualcosa in più della squadra di Vieira. Dybala mette subito in difficoltà Leali su punizione ma poi arriva il gol grazie alla percussione a destra di Saelemaekers che crossa in mezzo per l'accorrente Pellegrini il quale dall'area piccola calcia in porta trovando però un super Leali sulla sua strada capace di parare la sua conclusione a botta sicura.

Sulla ribattuta si avventa Dovbyk che realizza il gol che vale il vantaggio giallorosso. Vantaggio che però la squadra di Ranieri riuscirà a mantenere per poco tempo dato che gli ospiti trovano a sorpresa il gol del pareggio. A segnarlo è il giovanissimo Patrizio Masini che sugli sviluppi di un calcio d'angolo si inserisce benissimo nell'area della Roma bruciando sul tempo lo stesso Pellegrini per il gol che vale il pareggio. Si rientra negli spogliatoi dunque con il punteggio di 1-1 e con un Pellegrini acciaccato per un colpo ricevuto.

La Roma la vince nel secondo tempo

Nella ripresa il capitano della Roma probabilmente non ce la fa e infatti esce lasciando il posto ad El Shaarawy. Il Faraone è subito pericoloso in un paio di occasioni e allo scoccare dell'ora di gioco riesce anche a segnare. Angelino da sinistra è bravissimo a recuperare palla e servire al centro dell'area Dybala che sponda proprio per El Shaarawy che col destro a giro fa gol. Il vantaggio tranquillizza la Roma che continua il suo pressing sull'acceleratore ma cercando di gestire anche il possesso palla per limitare qualsiasi tipo di pericolo.

E così i giallorossi trovano anche il tris. La palla la schiaccia in porta Dybala ma in realtà si tratta di autorete del portiere Leali. Quest'ultimo si è ritrovato la palla rimbalzargli addosso dopo una carambola impazzita. La sfera lentamente si è avviata in porta deviata dall'estremo difensore genoano prima del tocco di Dybala in rete quando ormai la palla aveva già oltrepassato la linea. Ranieri così si gioca qualche cambio, fa rifiatare diversi uomini chiave della sua Roma e si chiude così la sfida con la vittoria per 3-1 dei giallorossi.