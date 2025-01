video suggerito

Ranieri in vista del Genoa mette a nudo i problemi tattici della Roma: “Non riescono a capire” Claudio Ranieri ha parlato della partita alla vigilia del match di campionato che la sua Roma giocherà contro il Genoa. Il tecnico giallorosso mette a nudo i problemi tattici visti in campo: “Proprio non riescono a capire”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il weekend di Serie A riparte venerdì sera contro la sfida tra Roma e Genoa. All'Olimpico i giallorossi affronteranno una squadra in forma come quella di Vieira che dal suo arrivo ha radicalmente cambiato il gruppo dei rossoblu. Claudio Ranieri ha parlato della partita alla vigilia del match spiegando come andrà affrontata la gara specie dopo quel pareggio di Bologna al Dall'Ara. A proposito di questo Ranieri in conferenza stampa ha fatto sapere di aver notato un errore che più di tutto ha penalizzato Dybala e compagni.

"Io credo che a Bologna ci siano stati problemi di attenzione, mi dispiace perché anche oggi gli ho fatto vedere dove sbagliamo attraverso i filmati". Il problema principale portato avanti da Ranieri è quello relativo alle ripartenze e alle mancate coperture preventive: "Ormai le fanno tutti e mi dispiace perché ci siamo persi nel momento in cui ci stavamo ancora di più spingendo e quando spingiamo lo facciamo con troppi uomini, vogliamo partecipare tutti all'azione offensiva".

E aggiunge: "Proprio non riescono a capire che se ci sono cinque giocatori che attaccano due devono stare almeno come sentinelle e poi i difensori e invece attacchiamo tutti su tutta l'ampiezza del campo".

Il ragionamento di Ranieri è chiaro: "Per questo motivo basta un rimpallo perso e parte un contropiede e la cosa brutta è che abbiamo preso gol subito dopo e poi abbiamo avuto 4-5 minuti dopo in cui sembravamo morsi dalla tarantola rischiando di perdere il terzo gol". Ranieri fa però i complimenti alla squadra parlando di crescita sotto tutti i punti di vista dopo il suo arrivo: "Adesso tutti vengono qui con la voglia di lavorare duramente". ha aggiunto ancora il tecnico giallorosso.

Ranieri parla della possibile partenza di Pellegrini e di Soulé

Lo stesso tecnico spiega: "Adesso ci siamo assestati, stiamo facendo sufficientemente bene, ma non sono contento perché vorrei vedere anche altre cose". Sul fronte mercato nulla da dire invece, se non ciò che riguarda la vicenda Pellegrini: "Non credo vada via, è una mia sensazione. Poi se gradisce un'altra squadra tutto può succedere". Mentre chiarisce perché anche con lui Matias Soulé non stia trovando spazio: "Baldanzi lo preferisco a Soulé perché ha fatto i 6 mesi di adattamento l'anno scorso, dà quel brio nelle quelle partite in cui manca". Sulle trattative in corso chiarisce solo un punto: "Cerchiamo giocatori per quest'anno e per la Roma che verrà in tutti i ruoli".