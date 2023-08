Ranieri fa un discorso alla squadra nei supplementari: la sua carica porta alla vittoria il Cagliari Claudio Ranieri è sempre stato bravissimo a motivare le sue squadre e a toccare i tasti giusti nei momenti decisivi: la sua grinta si è vista anche nel corso della partita di Coppa Italia vinta dal Cagliari nei minuti finali contro il Palermo.

A cura di Vito Lamorte

Il Cagliari si è qualificato per i sedicesimi di finale di Coppa Italia battendo il Palermo con un gol di Di Pardo nei tempi supplementari, che reso dolcissimo l'esordio stagionale dei sardi. Dossena aveva portato avanti i rossoblù ma Soleri aveva rimesso tutto in equilibrio al 120′.

Quando tutto lasciava pensare che la qualificazione si sarebbe decisa ai calci di rigore, una rete nei minuti di recupero del centrocampista ex Juventus, Vicenza e Cosenza ha mandato in estasi la ‘Unipol Domus' regalando la qualificazione al turno successivo agli uomini di Claudio Ranieri.

Proprio l'allenatore romano si è fatto notare per il suo discorso al termine del primo tempo supplementare.

Ranieri è noto per la sua carica e la grande capacità di stimolare al meglio i suoi ragazzi: proprio questo è accaduto al termine del primo tempo supplementare della sfida tra Cagliari e Palermo. In un video pubblicato da Sportmediaset si può notare il modo in cui il tecnico ha motivare i giocatori in vista dell'ultima parte di gara: "Quando si deve tenere palla si tiene palla, andiamo, andiamo! Semplice eh, andiamo eh! Portiamola a casa! Avete sofferto, ma non basta! Ancora di più, stretti!".

Nonostante il gol del pareggio subito al 120′, che avrebbe messo in ginocchio tante squadre a livello mentale, il Cagliari con forza di volontà e gli ultimi residui di energia ha fatto suo l'incontro grazie all'ultima incursione offensiva firmata da Luvumbo e Di Pardo.

Il Cagliari farà il suo esordio nel campionato di Serie A 2023-2024 in casa del Torino il 21 agosto alle ore 18.30: una gara subito complicata per i sardi, che si troveranno una squadra già collaudata come quella di Ivan Juric. La squadra di Ranieri la preparerà nel miglior modo possibile per farsi trovare pronta per questo ritorno nella massima serie dopo un anno di purgatorio in cadetteria.