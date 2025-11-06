Rangers-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: Gasperini cerca risposte, le formazioni
La Roma dopo la sconfitta con il Milan in campionato ha subito l'occasione per rifarsi in Europa League. La squadra di Gasperini oggi giovedì 6 novembre affronta in trasferta alle 21 i Rangers a Glasgow. Un match in cui i giallorossi cercano risposte e il riscatto anche perché nell'ultimo confronto europeo è arrivata una sconfitta con il Viktoria Plzen. Bisognerà fare i conti con gli scozzesi che sono il fanalino di coda del girone unico su un campo caldissimo e senza Dybala, alle prese con l'ennesimo infortunio.
Partita: Rangers-Roma
Dove: Ibrox Stadium, Glasgow
Quando: giovedì 6 novembre 2025
Orario: 21:00
Diretta TV: Sky
Diretta streaming: SkyGo, NOW
Competizione: Europa League, fase a campionato (4ª giornata)
Dove vedere Rangers-Roma in TV: la diretta esclusiva della partita
La partita tra Rangers e Roma non si potrà vedere in chiaro. Il match di Europa League sarà visibile in esclusiva su Sky che detiene i diritti della competizione. Nello specifico il confronto sarà disponibile su due canali, Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca di Riccardo Gentile e Riccardo Montolivo.
Rangers-Roma dove vederla in diretta streaming: l'orario
Anche in questo caso non è possibile vedere Rangers-Roma in chiaro. Per la diretta streaming della partita in programma alle ore 21, basterà sfruttare dispositivi portatili come smartphone e tablet, o fissi come computer e pc.
Rangers-Roma, le probabili formazioni di Danny Röhl e Gasperini
Gasperini deve fare a meno e non solo oggi di Paulo Dybala, uscito malconcio dal match contro il Milan. In avanti spazio a Dovbyk, con Soulé e Pellegrini alle sue spalle. I Rangers dovrebbero fare ricorso al solito 3-4-2-1 con Chermiti terminale offensivo e Moore e Danilo pronti a supportarlo. Queste le probabili scelte:
RANGERS (3-4-2-1): Butland; Djiga, Cornelius, Souttar, Aarons; Barron, Raskin, Meghoma, Moore; Danilo, Chermiti. All.: Röhl.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; N'Dicka, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All.: Gasperini.