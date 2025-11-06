Europa League
Rangers-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: Gasperini cerca risposte, le formazioni

La Roma torna in campo in Europa League sul campo dei Rangers. Fischio d’inizio oggi alle ore 21, con diretta TV su Sky e streaming su Sky GO e NOW.
A cura di Marco Beltrami
La Roma dopo la sconfitta con il Milan in campionato ha subito l'occasione per rifarsi in Europa League. La squadra di Gasperini oggi giovedì 6 novembre affronta in trasferta alle 21 i Rangers a Glasgow. Un match in cui i giallorossi cercano risposte e il riscatto anche perché nell'ultimo confronto europeo è arrivata una sconfitta con il Viktoria Plzen. Bisognerà fare i conti con gli scozzesi che sono il fanalino di coda del girone unico su un campo caldissimo e senza Dybala, alle prese con l'ennesimo infortunio.

Partita: Rangers-Roma
Dove: Ibrox Stadium, Glasgow
Quando: giovedì 6 novembre 2025
Orario: 21:00
Diretta TV: Sky
Diretta streaming: SkyGo, NOW
Competizione: Europa League, fase a campionato (4ª giornata)

Dove vedere Rangers-Roma in TV: la diretta esclusiva della partita

La partita tra Rangers e Roma non si potrà vedere in chiaro. Il match di Europa League sarà visibile in esclusiva su Sky che detiene i diritti della competizione. Nello specifico il confronto sarà disponibile su due canali, Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca di Riccardo Gentile e Riccardo Montolivo.

Rangers-Roma dove vederla in diretta streaming: l'orario

Anche in questo caso non è possibile vedere Rangers-Roma in chiaro. Per la diretta streaming della partita in programma alle ore 21, basterà sfruttare dispositivi portatili come smartphone e tablet, o fissi come computer e pc.

Rangers-Roma, le probabili formazioni di Danny Röhl e Gasperini

Gasperini deve fare a meno e non solo oggi di Paulo Dybala, uscito malconcio dal match contro il Milan. In avanti spazio a Dovbyk, con Soulé e Pellegrini alle sue spalle. I Rangers dovrebbero fare ricorso al solito 3-4-2-1 con Chermiti terminale offensivo e Moore e Danilo pronti a supportarlo. Queste le probabili scelte:

RANGERS (3-4-2-1): Butland; Djiga, Cornelius, Souttar, Aarons; Barron, Raskin, Meghoma, Moore; Danilo, Chermiti. All.: Röhl.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; N'Dicka, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All.: Gasperini.

Europa League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Europa League 2025/26
Europa League
