Ramsey non gioca mai con la Juve, ma segna altri due gol con il Galles Aaron Ramsey ancora una volta si trasforma quando gioca con il Galles. Il calciatore della Juventus ha segnato un gol pesante nella partita con la Bielorussia.

A cura di Alessio Morra

Il Galles, a differenza delle big del calcio europeo che temono gli spareggi, vuole giocare i playoff, che sono l'unica chance per conquistare un posto ai Mondiali che manca dal 1958. I ‘Dragoni' si sono garantiti un posto ai playoff, che si terranno nel mese di marzo, battendo in casa la Bielorussia e ha messo la firma sul successo ancora una volta Aaron Ramsey, un oggetto sempre misterioso per la Juventus ma che quando torna a vestire la maglia numero 10 della sua nazionale si trasforma. Il centrocampista juventino ha realizzato una doppietta ed è salito così a quota 20 gol con la nazionale del Galles.

Non ha brillato nelle due stagioni precedenti, ma in questa, con Allegri in panchina, ha fatto davvero pochissimo l'ex Arsenal (98 minuti in Serie A in tre partite e appena 14 in Champions in due) che pare vicinissimo la rescissione contrattuale. Con l'addio che potrebbe essere formalizzato molto presto. In questi ultimi mesi non sono mancate le frecciatine di Ramsey, che era stato duro con la Juve lo scorso ottobre dicendo: "Nel Galles sanno come ottenere il meglio da me", e aveva parlato anche dei problemi fisici che non accusa quando è in nazionale, con la quale è stato ancora una volta determinante.

Sono bastati appena 3 minuti a Ramsey per segnare il gol dell'1-0 contro la Bielorussia. Il terzo centro nelle ultime sei partite con la nazionale fa felice il Galles e il c.t. Page, ma fa sicuramente storcere il naso al mondo Juve, perché quasi mai si è visto a Torino e in Serie A il Ramsey che si vede con la nazionale gallese. Aveva fatto gol contro la Svizzera agli Europei e anche contro la Repubblica Ceca nelle Qualificazioni ai Mondiali 2022. E quello non è stato l'unico gol. Perché a inizio ripresa Ramsey ha segnato anche su rigore ed ha chiuso definitivamente il match e il discorso sul posto ai playoff.