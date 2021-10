Da Ramsey schiaffo inatteso alla Juventus: “Nel Galles sanno come ottenere il meglio da me” Ramsey finora è stato impiegato molto poco da Allegri, il centrocampista con la Juventus ha giocato solo 105 minuti in nove partite, ma con il Galles si appresta invece a disputare due delicate partite delle Qualificazioni ai Mondiali. Dal ritiro della nazionale gallese Ramsey ha mandato un messaggio forte alla Juventus: “La filosofia e i metodi di allenamento sono diversi, posso giocare più partite di fila. Qui c’è gente che mi conosce e sa come ottenere il massimo da me”.

A cura di Alessio Morra

Aaron Ramsey con Allegri ha giocato pochissimo, ora è in Galles, ha risposto alla convocazione del c.t. ad interim Robert Page e si appresta a giocare la delicatissima partita di Qualificazione ai Mondiali con la Repubblica Ceca. L'ex Arsenal indosserà anche la fascia di capitano in assenza di Gareth Bale e alla vigilia dell'incontro ha lanciato una stoccata al club bianconero, che lo prese a costo zero due anni fa.

Il centrocampista ha dichiarato che la sua forma fisica non è un problema se viene ‘gestito correttamente'. Ramsey ha giocato solo quattro partite in stagione, complessivamente ha disputato 105 minuti (59 solo nella prima giornata). In conferenza stampa lo juventino ha detto: "So cosa posso fare e so qual è la giusta gestione per me, posso rimanere in forma per un lungo periodo di tempo e giocando molte partite. Mi sento ancora bene, quando mi è stata data l'opportunità e sono stato gestito correttamente. È stato frustrante aver preso questi piccoli infortuni fastidiosi che mi sono costate molte partite e mi hanno fatto perdere alcune partite importanti per il Galles negli ultimi due anni".

Il gallese, che ha saltato le partite di settembre della nazionale e torna a giocare con i ‘Dragoni' dopo l'ottavo di finale degli Europei contro la Danimarca, ha parlato dei metodi di allenamento della Juventus e del Galles, dove viene gestito meglio, così riesce a dare il meglio e pure a giocare più partite consecutivamente: "La filosofia e i metodi di allenamento sono diversi nel mio club rispetto a qui. Ci sono un certo numero di persone qui che mi gestiscono da diversi anni, quindi sanno come ottenere il meglio da me e quindi sono in grado di giocare un certo numero di partite di fila. Come ho dimostrato agli Europei di quest'anno, sono in grado di farlo e di produrre buone prestazioni. Le mie prestazioni nelle partite sono piuttosto alte e forse ho bisogno di un po' più di riposo e recupero durante la settimana piuttosto che stare sull'erba per un lungo periodo di tempo e portare più fatica nelle partite. Il recupero è una parte importante di questo per me".