Ramsey si ferma ancora: è il 10° infortunio da quando è alla Juventus Infortunio di natura muscolare per Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese sarà costretto ancora una volta a fermarsi a causa di una lesione di basso grado del muscolo grande adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno nuovamente valutate dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.

A cura di Marco Beltrami

Non c'è pace per Aaron Ramsey e la Juventus. Il centrocampista gallese ha rimediato l'ennesimo infortunio della sua esperienza in bianconero. Problema di natura muscolare per l'ex Arsenal e dunque nuovo stop. Dopo quello di Kaio Jorge, altra tegola per la formazione di Allegri protagonista di un avvio di stagione tutt'altro che fortunato.

Le indiscrezioni delle ultime ore, sono state confermate dalla Juventus attraverso una nota ufficiale. Dopo l'esordio stagionale in Serie A contro l'Udinese, Aaron Ramsey ha accusato un problema fisico che lo ha costretto a sottoporsi agli esami del caso. Questo il report: "Lesione di basso grado del muscolo grande adduttore della coscia destra".

Quali sono le tempistiche per il recupero del centrocampista che Allegri stava provando anche nelle vesti di regista? Il club bianconero ha evidenziato che Ramsey si sottoporrà a nuovi esami tra 10 giorni, ufficializzando la sua assenza nel match contro l'Empoli. La sosta per gli impegni delle nazionali, permetterà poi al gallese di recuperare, anche se al momento è difficile stabilire se ci sarà o meno nel match contro il Napoli in programma il 12 settembre. La Juve potrà comunque contare su Locatelli che nel frattempo avrà ritrovato la forma migliore dopo l'arrivo dal Sassuolo.

Quella degli infortuni nelle ultime stagioni è stata una vera e propria maledizione per la Juventus e in particolare per Aaron Ramsey. L’infortunio del gallese è solo l’ultimo di una lunga serie: ben 10 complessivamente i guai fisici accusati da lui in bianconero a conferma di una condizione fisica precaria. E questo stop rischia di chiudere anche la porta definitivamente ad una possibile cessione in extremis sul mercato.

(in aggiornamento)