Ramsey segna ancora con il Galles, un’autorete di Skriniar decide Russia-Slovacchia La Germania batte 2-1 la Romania, quarto successo in quattro incontri per il c.t. Flick. L’Olanda si impone di misura sulla Lettonia, 90 minuti in panchina per de Ligt. Ramsey con il Galles segna ancora, ma il gol dello juventino non basta ai gallesi che pareggiano 2-2 con la Repubblica Ceca. Perisic a segno con la Croazia, un’autorete di Skriniar decide Russia-Slovacchia.

A cura di Alessio Morra

In attese delle finali di Nations League, Italia-Belgio per il 3° posto e Spagna-Francia per il 1°, lascia spazio alle Qualificazioni Mondiali. Delle undici partite in programma quella più importante era quella della Germania che soffrendo e in rimonta ha battuto 2-1 la Romania. Vince ancora l'Olanda, con Van Gaal in panchina 3 vittorie e 1 pari. Mentre hanno segnato tre ‘italiani': Ramsey, Marusic e Perisic. Un'autorete di Skriniar ha deciso Russia-Slovacchia.

Poker della Germania, vince l'Olanda

Ha dovuto faticare e non poco la Germania che però alla fine è riuscita a sconfiggere anche la Romania. Per Flick quarta vittoria in quattro incontri e già lunedì può qualificarsi matematicamente per i Mondiali. Al gol di Ianis Hagi, il figlio del grande Gheorghe, hanno risposto Gnabry e Muller. Nel corso dell'incontro altro clamoroso errore dell'arbitro turco Cakir, che non era stato sospeso dopo gli errori di Milan-Atletico, che sbagliando ha assegnato un rigore successivamente tolto dal VAR ai romeni. Ha cambiato l'allenatore dopo gli Europei anche l'Olanda, imbattuta nel Van Gaal ter. Più faticosa del previsto la partita con la Lettonia, gol di Klaassen. 90′ in panchina per de Ligt, titolari in difesa van Dijk e de Ligt.

Gol di Perisic, autorete di Skriniar

La Croazia ha vinto 3-0 a Cipro, partita un po' più faticosa del previsto. Modric ha fallito un rigore, Perisic con un bel diagonale ha aperto la partita. I vice-campioni del mondo sono saliti a 16 punti e sono sempre affiancati dalla Russia, che ha fatto molta fatica per battere 1-0 la Slovacchia. Una sfortunata autorete di Skriniar ha deciso il match. A Malta, la Slovenia si è imposta 4-0: doppietta di Ilicic, che ha bisogno di ritrovare la forma dei giorni migliori.

Ramsey ancora in gol con il Galles

Era stato molto polemico alla vigilia del match di Praga Aaron Ramsey, che aveva mandato una stilettata alla Juventus dicendo che dallo staff del Galles viene gestito meglio e non è un caso che con i ‘Dragoni' riesce a giocare più partite consecutivamente, cosa che invece non accade con i bianconeri. E Ramsey ha sbloccato il match con la Repubblica Ceca, terminato poi con il punteggio di 2-2. Clamorosa l'autorete di Ward che non è riuscito a controllare un pallone calciato proprio da Ramsey e che così ha regalato un gol ai cechi.