Ramsey disperato e pronto a tutto per i Rangers: paga di tasca propria per curarsi Ennesimo infortunio per Ramsey che però questa volta ha perso la pazienza. Il gallese ex Juventus è pronto a tutto pur di aiutare i Rangers, anche ad un tour de force.

A cura di Marco Beltrami

Come stanno andando le cose in Scozia per Aaron Ramsey? Purtroppo anche nella nuova avventura professionale con i Glasgow Rangers, il centrocampista gallese reduce da un'esperienza non troppo fortunata alla Juventus, ha dovuto fare i conti con gli infortuni. Una vera e propria costante negli ultimi anni della carriera dell'ex Arsenal che non è mai riuscito a giocare con continuità. Questa volta però Ramsey ha perso la pazienza e si è dimostrato disposto a tutto pur di tornare in campo e dare una mano alla formazione che sta lottando per il titolo.

Il piatto piange per Ramsey in Scozia. Solo 4 le presenze con la maglia dei Rangers, per un totale di appena 94 minuti in campo. In campionato, il mediano ha collezionato rispettivamente 14 e 15 minuti in due partite, con il maggior minutaggio (61’) ottenuto in una sfida di Coppa. Per quanto riguarda poi l’Europa League, mister van Bronckhorst gli ha concesso appena 4’ nell’andata della sfida contro il Borussia Dortmund. E proprio nello spezzone finale contro i tedeschi Ramsey è finito ko, per l'ennesimo problema fisico che lo ha costretto a saltare le ultime 4 partite della formazione scozzese.

Lo staff medico della squadra ha consigliato al giocatore di essere cauto e paziente con il suo recupero per evitare il rischio di ricadute che potrebbero costargli uno stop più lungo. Stando a quanto riportato dal The Scottish Sun però, Ramsey non ha voluto sentire ragioni, perché vuole disperatamente tornare in campo al più presto per dare una mano alla squadra nella lotta per il titolo (3 punti separano la sua squadra dalla capolista Celtic). Per questo ha deciso di mettere mano al portafoglio per spendere 30mila sterline (circa 36mila euro) di tasca propria per sottoporsi a cure specialistiche.

Ramsey infatti per rimettersi al più presto dall'infortunio al polpaccio ha convocato fisioterapisti specializzati, con i quali ha già lavorato in passato. Trattamento intensivo in Scozia per cercare di ritrovare la migliore forma fisica, per un vero e proprio tour de force. Una situazione che gli ha permesso di bruciare le tappe e avvicinarsi alla migliore condizione fisica. Sarà necessaria un'altra settimana di cure, anche se c'è grande ottimismo da parte del calciatore gallese che spera che non arrivino ancora una volta brutte sorprese. Nel caso in cui i Rangers dovessero vincere il titolo, stando alle indiscrezioni sulla formula dell'affare con la Juventus, gli scozzesi potrebbero essere obbligati al suo riscatto dai bianconeri per meno di 5 milioni di sterline.