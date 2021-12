Raiola fa il prezzo per Haaland: “Abbiamo le idee chiare su dove andare” Dove giocherà Erling Haaland nella prossima stagione? Chi vuole ingaggiarlo può farlo pagando una clausola rescissoria da 75 milioni. Sul piatto, però, dovrà mettere un ingaggio consistente. “Siamo attenti a ciò che il mercato offrirà”, le parole del suo agente.

Herling Haaland pronto a cambiare magli nella prossima estate

Dove giocherà Erling Braut Haaland nella prossima stagione? Chi vuole ingaggiarlo non deve sborsare una cifra fenomenale: i 75 milioni della clausola rescissoria rendono l'operazione un affare possibile senza svenarsi troppo. Se ne riparlerà nella prossima estate quando la grancassa del calciomercato riprenderà a tambur battente accompagnando il nome dell'attaccanrte norvegese e di un altro oggetto prezioso, Kylian Mbappé. Facile, facile intuire quali possano essere le società che hanno abbastanza soldi da investire in un calciatore della portata dello scandinavo: è giovane, forte tecnicamente e fisicamente, ha qualità per monopolizzare la scena internazionale raccogliendo il testimone da Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Se comprarlo non costa tanto, sostenerne l'ingaggio è impresa che pochi possono permettersi. Lo stipendio che il Borussia Dortmund versa nelle tasche di Haaland è di 8 milioni netti a stagione, un eventuale trasferimento potrebbe avvenire prendendo in considerazione almeno il doppio della cifra. Nell'attesa che la matassa sia sbrogliata restano sul tavolo le parole del suo agente, Mino Raiola.

Frasi sibilline con un passaggio in particolare: "Guardiamo a ciò che il mercato offrirà". Per la serie: le offerte non mancano, vediamo chi offre di più. È il gioco delle parti e lui sa come si fa. "Abbiamo pensato al suo futuro per due anni – ha affermato il procuratore di Haaland a ‘Sport 1' -. Abbiamo le idee chiare su dove dovrebbe andare ma siamo attenti a ciò che il mercato offrirà".

Money, it's a gas. La pista di carta e di soldi scandirà le trattative della prossima estate e in questo solco Raiola si muoverà con l'abilità che lo contraddistingue chiarendo che il mercato lo fa e non lo subisce, che è abituato a dettare legge, che sono altri a bussare alla sua porta e non ha certo il problema di ricevere offerte… "Con un giocatore come lui possiamo influenzare il mercato, non saremo noi a essere influenzati – ha aggiunto l'agente di Haaland -. Io faccio solo il mio lavoro".