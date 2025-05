video suggerito

Rafa Leao deride Antonio Cassano dopo l'ultima provocazione su Allegri allenatore del Milan Cassano si schiera contro Allegri al Milan ma stavolta sui social arriva la risposta di Leao: interviene per difendere il nuovo allenatore contro il loro detrattore comune.

A cura di Ada Cotugno

Il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan sta già facendo discutere: l'ex allenatore della Juve si è rimesso in gioco dopo un anno sabbatico, accettando la panchina rossonera per la seconda volta in carriera 11 anni dopo il suo addio. Sarà lui a guidare il club nella prossima stagione prendendo il posto di Sergio Conceiçao, ma sulla sua nomina piovono già pareri contrastanti. Il primo è quello di Antonio Cassano, giocatore che con lui ha vinto lo Scudetto nel 2011 e che adesso è uno dei suoi grandi critici.

In un'intervista di un mese fa aveva parlato della possibilità di rivederlo in rossonero, screditando parte del suo lavoro, ma in difesa del nuovo allenatore è arrivato Rafa Leao che come sempre lascia il segno sui social. Il portoghese sarà centrale nel progetto di Allegri ma nel frattempo ritorna in campo per la faida contro FantAntonio: tra i due non c'è simpatia e ancora una volta si scontrano a distanza accendendo il dibattito tra i tifosi.

Cosa ha detto Cassano su Allegri

Su X circola uno spezzone relativo a un'intervista fatta da Cassano un mese fa con Italian Football TV. Si ipotizzava il nome del possibile nuovo allenatore del Milan e qualcuno parla del ritorno di Allegri che effettivamente si è concretizzato ieri in una trattativa lampo che lo ha riportato in panchina dopo un anno. L'ex fantasista ride e a un certo punto lancia una delle sue sentenze: "Allegri ha vinto il campionato perché sono arrivato io, non perché c'era lui". Parla dello Scudetto vinto nel 2011: l'ex giocatore si era trasferito in rossonero a gennaio e ha contribuito alla vittoria del titolo con 10 assist e 3 gol, compreso quello nel derby contro l'Inter vinto per 3-0.

La reazione di Leao

Numeri importanti per la seconda metà della stagione, tanto che adesso Cassano si dà il merito per la vittoria del titolo, il 18esimo nella storia del Milan. Una ricostruzione che non piace affatto a Leao, intervenuto subito a difesa del nuovo allenatore: non ha mai lavorato con Allegri, ma sui social è già intervenuto in sua difesa contro uno dei loro nemici in comune. Senza dire una parola il giocatore ha preso in giro la teoria dell'opinionista, commentando il video soltanto con l'emoji della faccia che ride. È nel suo stile, fatto di poche parole e frecciatine che infiammano i tifosi. I rossoneri si sono schierati dalla sua parte, chiedendogli però du essere più incisivo nella prossima stagione