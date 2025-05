video suggerito

Cassano: "Allegri manda messaggini agli amici in TV, così lo spingono ovunque. Vi faccio i nomi" L'ex calciatore dice la sua sul battage mediatico favorevole al tecnico livornese: ad alimentarlo sarebbero alcuni giornalisti in particolare nonostante "un allenatore che negli ultimi anni ha fatto peggio della grandine".

Massimiliano Allegri al Napoli è possibilità che Antonio Cassano boccia in maniera netta e ritiene che sia un'operazione anche troppo caldeggiata a livello mediatico rispetto all'opportunità da parte della squadra campione d'Italia di "prendere un allenatore che negli ultimi anni ha fatto peggio della grandine". Secondo l'ex calciatore, sarebbero tre i giornalisti "amici" che tirerebbero la volata all'ex bianconero alimentando il battage sulla sua figura e su quanto sia una figura sulla quale puntare a occhi chiusi alla luce della carriera e di quanto fatto di recente anche a Torino in una situazione di difficoltà estrema per le vicende societarie. "Non capisco come certe Televisioni top come Mediaset e Sky continuano a tenere questi personaggi. E vi faccio anche i nomi".

Dal salotto di Viva el Futbol (che condivide con Ventola e Adani) Cassano scaglia opinioni come pietre. È il suo modo di comunicare in maniera diretta, verace, chiara. Non fa giri di parole né quando parla di Allegri né della claque (o presunta tale) che alcuni gli garantirebbero attraverso giornali e piccolo schermo. "È incredibile come un allenatore che ha fatto disastri negli ultimi cinque, sei anni" sia così sponsorizzato da "Ivan Zazzaroni (direttore del Corriere dello Sport, oltre che ospite a Pressing, trasmissione Mediaset ndr) e da Fabio Caressa (professionista e volto storico Sky, ndr). Hanno fatto di tutto e di più per parlare di Allegri che gli manda il messaggino. Dicono che probabilmente lo vuole l'Inter e di forzarlo un po' lì se va via Inzaghi. Lo stanno spingendo da tutte le parti… ma io mi chiedo: in base a cosa?".

FantAntonio entra nel vivo delle sue argomentazioni e si fa ancora un'altra domanda: "La colpa non è neanche di media Sky, perché loro sono top, è che continuano ad andare avanti ancora questi pseudo personaggi ma sta finendo il giochino… prima o poi queste televisioni che sono top, ripeto, in Italia si accorgeranno che devono mandar fuori questa gente. Continuano a tirare sempre la volata a chi gli manda il messaggino, a gente che gli lecca il culo. Basta! In Italia siamo ridicolizzati in tutto il mondo per il calcio osceno per queste pantomime che facciamo ogni volta".

Le ultime notizie in tempo reale sembrano andare in una direzione differente e che, nella ridda delle panchine, quella dei partenopei sembra orientata a restare ancora nelle mani di Antonio Conte, che s'è preso ancora un po' di tempo per decidere dopo l'incontro con Aurelio De Laurentiis a Roma nel quale gli è stato prospettato il piano di rafforzamento per la prossima stagione.

Ventola si dice stupito da uno scenario così caotico, Cassano riprende la parola: "Ci sono Caressa, Sabatini (giornalista e volto di Mediaset, ndr), Zazzaroni… faccio i nomi: sono quelli che spingono Allegri perché sono amici suoi, si messaggiano e gestiscono loro tra virgolette quelle 5, 6 persone che li seguono ancora e loro parlano a Mediaset e parlano di Allegri. Hanno fatto addirittura la torta… 20 là, 20 là, 20 là. È sempre il giochino delle tre carte ma non lo vuole nessuno. Chi c'è cascato molto probabilmente sarà il Napoli e così sarà però purtroppo ci sono quei quattro cinque che vorrebbero orientare determinata stampa e la gente però sono sempre meno quelli che li seguono e la realtà dei fatti è che il tempo degli onori sta finendo".