Cosa si sono detti De Laurentiis e Conte nell'incontro a Roma: tre nomi per convincerlo a restare Cosa si sono detti Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte nell'incontro a Roma. Il futuro del tecnico salentino a Napoli è ancora da capire e il patron azzurro per convincerlo ha fatto tre nomi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Antonio Conte alla Juventus dalla prossima stagione? Non è ancora detta l'ultima parola. Tra Aurelio De Laurentiis e l'attuale allenatore del Napoli c'è stato un incontro ieri nell'abitazione romana del patron dei partenopei che però non ha ancora delineato con esattezza il destino dell'allenatore salentino. Le parti si sono prese del tempo per riflettere e capire quale possa essere la decisione migliore per entrambi. La sensazione è che questa decisione di Conte possa dare il via al domino degli allenatori di Serie A che mai come quest'anno coinvolge quasi tutte le big del campionato.

Lo Scudetto, la festa, il pullman scoperto, l'amore del popolo partenopeo e l'entusiasmo di un'intera città sicuramente non hanno lasciato indifferente Conte ma nell'incontro di ieri De Laurentiis ha provato a tirare fuori anche altri assi nella manica. Il patron azzurro ha spiegato i suoi progetti futuri al tecnico salentino. Secondo quanto scrive Repubblica quest'oggi, dopo aver praticamente chiuso per De Bruyne, De Laurentiis ha spiegato di essere già a buon punto per prendere l'attaccante canadese Jonathan David ma anche un altro calciatore più l'argomento centro sportivo.

De Laurentiis e Conte durante la festa Scudetto sul pullman scoperto del Napoli.

Oltre al centravanti di cui il Napoli sicuramente avrà bisogno per via dei tanti impegni al via dalla prossima stagione, De Laurentiis pare stia stringendo anche per il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi. Se per il primo l'aiuto arriverà dallo svincolo dal Lille, per il secondo c'è da investire denaro che il patron azzurro pare disposto a spendere pur di rinforzare l'attuale rosa. Dal 1° al 10 giugno si aprirà una finestra straordinaria di trattative per il Mondiale per club e ci sarà dunque la possibilità di piazzare in fretta un paio di colpi.

I lavori del centro sportivo per iniziare a convincere Conte

Motivo questo che potrebbe convincere Conte a iniziare a pensare con largo anticipo alla prossima stagione. Ma il tempo preso servirà per capire tantissime cose. De Laurentiis oltre al mercato però avrebbe rilanciato anche su un altro argomento. Ieri sono inoltre iniziati i lavori per il rifacimento dei tre campi di allenamento del Training Center di Castel Volturno: un altro tema molto caro all'allenatore che con tutti questi elementi tra le mani dovrà dunque decidere quale sarà la sua giusta collocazione per la prossima stagione: Napoli e la Torino bianconero sono in attesa.