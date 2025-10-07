Rabiot non ci sta dopo aver saputo di Milan-Como in Australia: “Una follia, tutto questo è assurdo”

Adrien Rabiot si è ripresentato subito benissimo al calcio italiano dopo la sua lunga esperienza alla Juventus. Il centrocampista del Milan è tornato in Italia per Massimiliano Allegri e ha mostrato immediatamente una condizione fisica e mentale ottimale per poter scendere in campo insieme ai suoi nuovi compagni. La convocazione con la Francia è stato però anche il momento per tirare un po' le somme in questa sosta nazionali e infatti il giocatore ha rilasciato diverse interviste.

La prima a ‘Le Figaro' in cui si è soffermato soprattutto a parlare di Milan, ma nello specifico anche della partita Milan-Como che sarà giocata in Australia. "Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como… in Australia! È completamente folle – ha detto senza troppi giri di parole Rabiot -. Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che vanno oltre".

Rabiot in azione contro la Juventus.

Rabiot non è convinto di questa decisione e di certo non si nasconde facendo notare a tutti come il problema del calendario sia già abbastanza grave da non permettere che si possano anche giocare partite all'estero. "Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo – ha aggiunto ancora il centrocampista francese -. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre".

Rabiot con lo juventino Thuram durante il ritiro con la nazionale francese.

Nel mezzo anche una considerazione alla sua esperienza al Marsiglia il cui addio è stato forzato per un litigio con Rowe. Il giocatore a RTL ha detto: "Non l'ho capita nemmeno io, non riesco a spiegare nulla – ha detto -. Quel che è fatto è fatto ma l'importante era che i miei compagni di squadra sapessero cosa era successo, che conoscessero la verità. I ​​tifosi mi sono sempre stati vicini. Ricevo molti messaggi dai tifosi dell'OM. Ecco perché ho pubblicato questo messaggio sui social media. Era importante per me. Sono una persona positiva".