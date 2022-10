Quintero spintona via l’arbitro in preda ad un raptus: era stato colpito da lui Quintero perde la testa e si scaglia contro l’arbitro nella gara che ha visto il River perdere contro il Rosario Central. Il colombiano colpito accidentalmente dall’arbitro, reagisce male.

A cura di Fabrizio Rinelli

La notte del River Plate, sconfitto contro il Rosario Central di Tevez, è stata contraddistinta da diversi momenti di emozione ma anche tensione. Era soprattutto la gara d'addio al Monumental per Marcelo Daniel Gallardo, l'allenatore che sulla panchina del River ha vinto 14 trofei in otto anni. Una serata memorabile per lui che ha ricevuto l'omaggio di tutto lo stadio e soprattutto della sua squadra per quanto fatto in questa lunga militanza nel club argentino. Il più emozionato era Juan Fernando Quintero, il fantasista colombiano che in passato ha anche vestito la maglia del Pescara in Italia. Quintero ha letto una lettera bellissima davanti a tutti i tifosi:

"Grazie per averci insegnato a credere, per i 14 titoli, per l'indimenticabile capitolo della nostra storia, per il 9 dicembre e per quell'emozione che vivrà per sempre”, ha detto il giocatore a Gallardo in un faccia a faccia che si è concluso con un profondo abbraccio. Ma in questo clima di grande emotività c'è stato tempo anche per alcune tensioni clamorose all'interno del rettangolo verde. Il protagonista è stato proprio Quintero che con il River sotto di un gol ha perso completamente la testa scagliando tutta la sua frustrazione contro l'arbitro. Espulso immediatamente, ora rischia dalle 6 alle 12 giornate di squalifica per aver messo le mani addosso al direttore di gara.

Le immagini che circolando sui social sono abbastanza chiare. Juan Fernando Quintero ha iniziato e ha giocato una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Il River ha perso, ma il centrocampista è stato uno dei migliori della serata. Quando erano alla disperata ricerca del pareggio, Quintero è stato però espulso per aver spinto l'arbitro Echenique. Il giudice di gara ha colpito accidentalmente Quintero in faccia quando diversi giocatori stavano protestando contro di lui per un'azione di gioco. La reazione del calciatore è stata quella di afferrargli il viso e spingerlo forte.

Non c'è stato niente da fare, l'arbitro ha estratto subito il rosso. Il giocatore ha accettato la decisione andando via sbuffando, parlando ad alta voce con l'arbitro e sedendosi accanto alla panchina. La furia si è conclusa con il fischio finale e l'omaggio a Gallardo che ha placato anche la sua ira e forse la sua delusione per l'addio all'allenatore che più di tutti ha saputo esaltarlo e valorizzarlo come mai nessuno aveva fatto negli ultimi anni trascorsi tra Rennes, Porto, Medellin e Shenzhen proprietario del cartellino.