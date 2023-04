Quanto spende un calciatore per una serata in discoteca, lo scontrino: 10mila euro solo di mancia Il portiere del Burnley ha organizzato una mega festa in un night per celebrare la promozione in Premier League. Non ha badato a spese e ha offerto da bere a tutti, lasciando anche una gratifica extra molto ricca per una cameriera.

La ricevuta fiscale che testimonia la cifra spesa dal portiere del Burnley nel night d Monaco.

Arijanet Muric aveva pensato che festeggiare in Germania lo avrebbe tenuto al riparo dall'occhio dei tabloid che tutto vede e tutto sa. Il Burnley ha conquistato la promozione in Premier League con qualche settimana d'anticipo grazie alla vittoria per 2-1 sul Middlesbrough e per celebrare quell'evento il portiere ha fatto le cose in grande.

L'estremo difensore ha scelto un locale molto noto di Monaco Baviera, spesso frequentato da quei calciatori del Bayern che cercano un po' di privacy e di relax per stemperare la tensione e non ha badato a spese, credendo che sarebbe stato libero di godersi il party in piena libertà. Ma è difficile che un calciatore, anche se non appartenente ai club più ricchi e prestigiosi del campionato inglese, passi inosservato anche alla luce della piega che ha preso quel rendez-vous molto speciale.

Muric torna in Premier League dopo averla solo assaggiata nell’esperienza al Manchester City.

Muric avrebbe pagato da bere per tutti e quanto alcol sia stato consumato in quella serata ebbra di gioia lo rivela il numero di bottiglie stappate e mandate giù a ogni giro di brindisi. Una quarantina di champagne Dom Perignon, altre dieci di Armand de Brignac (ancora bollicine pregiate) e ancora quattro di Moet & Chandon Nectar dal gusto fruttato, oltre ai fiaschetti di Chivas Regal tintinnavano nei cestelli colmi di cubetti di ghiaccio. Quanto ha speso? Circa quarantamila euro per alzare calici al cielo e libare in onore dei Clarets.

La generosità è stata tale che il calciatore ha voluto dedicare un'attenzione particolare anche alla cameriera tedesca che ha servito ai tavoli fino a notte fonda. Si chiama Chantal, ha 25 anni, è studentessa in economica aziendale e ha raccontato come, nonostante l'euforia, Muric si sia comportato da ospite impeccabile e gradevole del night-club.

Il mega party di Muric del Burnley raccontato anche dai tabloid inglesi.

"Ha creato una bella atmosfera – ha raccontato al giornale tedesco Bild -. È stato molto piacevole e accomodante", ha ammesso la donna che s'è vista ricompensare con una mancia dorata. In calce alla ricevuta c'era anche una voce che la riguardava personalmente: quasi 10 mila euro di gratifica extra lasciatale dal giocatore ‘confuso' e felice che al Burnley sembra aver finalmente trovato quel gancio in mezzo al cielo che credeva di aver perso dopo l'esperienza agrodolce al Manchester City.

Chantal non ha tenuto quei soldi solo per sé, condividendo la munificenza di Muric con i colleghi di lavoro e altri dipendenti del locale. Ce n'era abbastanza per tutti ma ha conservato un gruzzoletto per farsi passare qualche sfizio, uno in particolare: con una parte di quella somma ha acquistato un cucciolo di cinque mesi di Pomerania-Bulldog, al quale ha dato il nome di Rolex.