Quanto manca a Vicenza e Benevento per tornare in Serie B: ai biancorossi servono solo tre vittorie

Vicenza e Benevento prenotano un posto in Serie B. La situazione a otto giornate dalla fine del campionato di Serie C con biancorossi e sanniti che rispetto all’Arezzo nel girone B hanno già accumulato un buon margine di vantaggio sulle inseguitrici.

La Serie C si avvia verso la sua fase calda della stagione. Nei tre gironi, A-B e C, la situazione sembra essere quasi definita, soprattutto per due raggruppamenti in particolare. Mancano 8 partite alla fine del campionato e Vicenza e Benevento nell'ultima settimana hanno dato una sterzata netta alla loro corsa in vetta alla classifica creando un divario netto dalle altre pretendenti. I biancorossi sembrano essere a dir poco sicuri di un ritorno in serie cadetta che manca dalla stagione 2021-2022 che si concluse proprio con la retrocessione in Serie C. Oggi i punti di vantaggio in testa alla classifica del girone A sono 72 contro i 56 dell'Union Brescia che insegue al secondo posto.

Con 8 partite da giocare dunque, mancano 15 punti ai biancorossi per festeggiare la promozione anche se le Rondinelle dovessero vincerle tutte da qui alla fine del campionato. Un cammino quasi perfetto per la squadra allenata da Fabio Gallo pronto a riscattare anche la cocente delusione della passata stagione. Nel girone C invece è il Benevento a prenotare un posto in B dopo la retrocessione (doppia, poiché avvenuta la stagione successiva alla mancata salvezza in A) avvenuta nel 2022-2023. Persiste invece una sorta di equilibrio nel girone B dove al comando c'è l'Arezzo con 63 punti inseguito dall'Ascoli secondo a -4.

Sulla strada del Vicenza, dopo l'inaspettata sconfitta interna dell'ultimo turno contro il Trento, per le prossime tre partite ci sono Giana Erminio, Inter Under 23 e Renate prima dello scontro diretto del Rigamonti contro l'Union Brescia del 29 marzo. In quell'occasione però il Vicenza potrebbe già aver festeggiato la promozione diretta in Serie B. Un cammino pazzesco per la squadra di Gallo capace di fare il vuoto alle sue spalle già da inizio campionato mettendo insieme una serie di vittorie consecutive con pochissimi passi falsi lungo il suo percorso.

Diverso il discorso nel girone C con il Benevento che chiaramente fa i dovuti scongiuri in questo momento dopo aver vinto lo scontro diretto con il Catania nel turno infrasettimanale di ieri portandosi addirittura a +10 sugli etnei. Ma per i sanniti la strada appare ora spianata. Sul girone C aleggia il fantasma di un'ipotetica esclusione del Trapani a campionato in corso che potrebbe togliere ben 6 punti alla squadra di Floro Flores, ma per ora resta il +10 maturato sul campo che conferma come il Benevento sia stata la squadra più continua e determinata capace di mettersi alle spalle Catania e Salernitana partite con forti ambizioni di vittoria a inizio stagione.