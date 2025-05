video suggerito

Quanto guadagna Kvaratskhelia al PSG e cosa ha combinato nei suoi primi mesi strepitosi a Parigi Kvaratskhelia è una delle armi di cui dispone il PSG di Luis Enrique per fare male alle difese avversarie e l'Inter dovrà stare molto attenta al calciatore georgiano nella finale di Champions League.

A cura di Vito Lamorte

Khvicha Kvaratskhelia sarà uno dei giocatori a cui l'Inter dovrà stare attenta nella finale di Champions League. L'esterno offensivo del Paris Saint-Germain è una delle armi di cui dispone Luis Enrique per fare male alle difese avversarie e il georgiano è diventato subito importantissimo per i parigini nonostante sia arrivato a gennaio. L'ex calciatore del Napoli è entrato in punta di piedi nei meccanismi del club campione di Francia ma poi si è imposto a modo suo, coniugando la sua ottima tecnica con le doti atletiche di cui dispone e, inevitabilmente, è diventato un idolo del Parco dei Principi.

Luis Enrique lo ha impiegato in tutti i ruoli del tridente ma, in realtà, vanno analizzati e attenzionati i movimenti e le funzioni che il georgiano svolge all'interno del sistema che l'allenatore di Gijón ha creato all'ombra della Tour Eiffel dal suo approdo nella capitale francese.

Quanto guadagna Kvaratskhelia al PSG dopo l'addio al Napoli

Kvara è arrivato a Parigi nel mercato di gennaio 2025 e ha firmato un contratto fino al 2029 con ingaggio di 8 milioni di base fissa più 2 di bonus: una cifra infinitamente superiore rispetto al milione e mezzo netti che percepiva al Napoli.

La sua insoddisfazione era evidente già alla fine della scorsa stagione, chiusa al decimo posto con gli azzurri dopo lo Scudetto, ma Antonio Conte ha provato a convincerlo a restare per tornare protagonista: ci è riuscito solo in parte, perché nei sei mesi che ha disputato con i partenopei non era più il calciatore meraviglioso ammirato nella cavalcata tricolore nonostante i 5 gol e 3 assist in 19 presenze.

Cosa ha combinato Kvaratskhelia nei primi sei mesi a Parigi

Khvicha è diventato un calciatore importante nello scacchiere del Paris Saint-Germain e i numeri messi a bilancio nei primi sei mesi lo dimostrano: in 24 presenze sono 6 i gol e 6 gli assist per i compagni tra Ligue 1, Champions League e Coupe de France.

Nel tridente offensivo è stato utilizzato in tutte le posizioni ma con Dembélé, Barcolà e Doué l'intesa è arrivata fin da subito: non ci sono punti di riferimento per i difensori avversari e questo mette in grande difficoltà le difese avversarie, che vedono arrivare in corsa questi calciatori dotati di grande talento ed è difficile prendergli le misure.

Kvara corre in avanti, copre e arriva a chiudere l'azione: in pochissimo tempo è diventato importantissimo per il PSG e lo stesso Luis Enrique lo ha esaltato più di una volta dicendo che "sull'aspetto tecnico lo conoscevamo già molto bene. Mi impressiona ormai per la sua capacità nel lavoro difensivo. È il primo a pressare e questo è perfetto per la nostra squadra, perché alimenta la concorrenza".

Il calciatore georgiano è il primo a pressare in avanti e a recuperare, a togliere le linee di passaggio e a ripartire a tutto gas per mettere in mostra tutte le sue doti nel dribbling, nell'assistenza o nella conclusione verso la porta. Kvaratskhelia si è preso il PSG.