Finale Champions PSG-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming gratis: orario e canale in chiaro PSG e Inter si sfidano stasera alle ore 21:00 nella finale di Champions League a Monaco di Baviera: la partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su TV8 e sui canali Sky. Le ultime news sulle probabili formazioni dell'incontro.

A cura di Alessio Pediglieri

L'attesa è finita: questa sera sabato 31 maggio 2025 alle ore 21:00 l'Inter di Inzaghi e il PSG di Luis Enrique si affrontano nella finale di Champions League. Lo scenario è di quelli epici: Allianz Arena di Monaco di Baviera si decreterà la squadra Campione d'Europa. La formazione di Inzaghi torna in finale in Coppa dei Campioni due anni dopo la finale persa nel 2023 con il Manchester City. I francesi, reduci dalla vittoria della Ligue, vogliono coronare la stagione aggiungendo in bacheca il trofeo più prestigioso. La sfida sarà trasmessa in diretta TV e streaming, sia in chiaro su TV8, sia in abbonamento su Sky e NOW.

Sfida apertissima con i pronostici che vedono i parigini, a caccia del primo trofeo europeo della loro storia, leggermente favoriti. Per il Paris Saint-Germain si tratta della seconda finale nella sua storia, dopo quella persa nel 2020, e potrebbe rappresentare la prima vittoria assoluta in Champions League. Dall’altra parte c’è l’Inter, che punta a scrivere un’altra pagina storica: i nerazzurri cercano il quarto titolo europeo, dopo i trionfi del 1964, 1965 e del 2010, e dopo la sconfitta in finale nel 2023. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento con una sola opzione possibile: vincere. Luis Enrique e Simone Inzaghi si presentano alla finalissima con le migliori formazioni possibili: un dubbio per Luis Enrique in attacco con Doué favorito su Barcola, l'ex Napoli Kvaratskhelia dovrebbe partire titolare. Inzaghi ritrova Lautaro Martinez dal 1′, Pavard in vantaggio su Bisseck.

Partita: PSG-Inter

Orario: 21:00

Dove: Monaco di Baviera (Allianz Arena)

Quando: sabato 31 maggio

Diretta TV: Sky, TV8

Diretta streaming: SkyGo, NOW, tv8.it

PSG-Inter in chiaro, a che ora e dove vederla in TV: l'orario

La finale sarà visibile in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre, ma anche in esclusiva per gli abbonati Sky. I canali dedicati alla diretta del match sono Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport 251. La diretta avrà inizio alle ore 21:00, ma il ricco prepartita su Sky comincerà già dalle 18:30 con “Campo Aperto UCL”, condotto da Mario Giunta. Dalle 19:15 spazio a “Champions League Show”, in onda dall’Allianz Arena con Federica Masolin alla guida del team di talent composto da Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Paolo Condò e l’ospite speciale Walter Samuel. A bordocampo ci saranno Alessandro Del Piero ed Esteban Cambiasso, mentre il racconto del match sarà affidato a Fabio Caressa e Beppe Bergomi, già protagonisti di una telecronaca epica nella semifinale Inter-Barcellona. A Milano, installati maxi-schermi per seguire la partita sia al San Siro che in città.

Dove vedere PSG-Inter in streaming gratis

Anche per lo streaming live di PSG-Inter sono disponibili diverse opzioni. La partita sarà trasmessa in streaming gratis sul sito di TV8. Chi ha un abbonamento Sky potrà invece utilizzare l'app SkyGo per la visione del match. Allo stesso modo, gli abbonati a NOW potranno vedere la partita attraverso tutti i dispositivi compatibili, dalle smart TV a smartphone e tablet.

PSG-Inter, le probabili formazioni della finale di Champions League

Entrambe le squadre si presentano alla finale di Champions League nella loro miglior versione possibile. Luis Enrique sceglie il 4-3-3 con Donnarumma tra i pali e una linea offensiva composta da Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. A centrocampo spazio a Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz. L’Inter di Inzaghi risponde con il collaudato 3-5-2: in attacco la coppia Lautaro-Thuram, supportata dagli esterni Dumfries e Dimarco. In regia Calhanoglu, affiancato da Barella e Mkhitaryan. In difesa, davanti a Sommer, il trio Pavard-Acerbi-Bastoni.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi