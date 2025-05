Lautaro torna titolare con Thuram: le probabili formazioni della finale PSG-Inter in Champions

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Sabato 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, la casa del Bayern, si giocherà la finale di Champions League tra PSG e Inter. Una finale inedita e molto attesa. Per il Paris è la seconda finale di sempre, mentre i nerazzurri tornano a giocare l'ultimo atto dopo appena due anni, e vivranno la loro settima finale in assoluto. Inzaghi e Luis Enrique non hanno molti dubbi, i migliori saranno tutti in campo dal primo minuto, incluso capitan Lautaro che non gioca dalla semifinale con il Barcellona.

Lautaro e Pavard recuperano per la finale di Champions League

Per l'ultima partita di campionato di Serie A gli unici indisponibili erano Zielinski e Pavard, anche loro sono recuperati e saranno a disposizione di Inzaghi che manderà in campo dal primo minuto i titolarissimi. Dunque Lautaro e Thuram in attacco, con il ‘Toro' di Bahia Blanca che tornerà in campo dopo la semifinale di Champions vinta 4-3 con il Barcellona. A centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo, sulle fasce naturalmente Dimarco e Dumfries. Mentre in difesa davanti a Sommer tornerà Pavard con Acerbi e Bastoni. In campo ci saranno sette calciatori che giocarono dall'inizio la finale del 2023 (otto se si conta Mkhitaryan che subentrò nella ripresa).

Le scelte di Luis Enrique per la finale di Champions: nel tridente Kvaratskhelia

Pochi dubbi pure per l'allenatore del PSG che in campo manderà la formazione migliore che comprende cinque ex calciatori della Serie A, ovviamente il portiere della Nazionale Gigio Donnarumma, i difensori Hakimi (proprio ex Inter) e Marquinhos (con trascorsi nella Roma, come Luis Enrique) e gli ex Napoli: Fabian Ruiz e Kvicha Kvaratskhelia, che sarà nel tridente con Doué e Dembélé, in panchina Barcola.

PSG (4-3-3) – Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi