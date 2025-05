video suggerito

Maxi-schermi a Milano per la partita di Champions Inter-Psg, dove saranno installati: la mappa A Milano saranno installati diversi maxi-schermi per vedere la partita di Champions League tra Inter e Psg. Ecco dove saranno.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

In occasione della finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain, che si svolgerà a Monaco, saranno installati diversi maxi-schermi a Milano. La partita si giocherà domani, sabato 31 maggio, alle 21 e si potrà vedere su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport e in chiaro su Tv8. Quello di domani è, ovviamente, un match molto atteso per i tifosi interisti. Da qui, la decisione – per chi non potrà andare a Monaco – di poterla guardare in diversi punti della città. Bar, luoghi pubblici e locali si stanno quindi preparando per consentirlo.

Dove saranno installati i maxi-schermi per Inter e Psg

Il primo è quello allo Stadio San Siro. Proprio all'interno del Meazza sarà possibile poter vedere la partita trasmessa in chiaro. Per accedervi è però necessario acquistare i biglietti. Ancora all'Idroscalo dove sarà necessario pagare l'ingresso. L'area del maxi schermo sarà allestita all'interno dell'idroscalo. I cancelli saranno aperti alle 18 e prima del fischio d'inizio ci sarà musica, food truck e drink.

Ancora il World Join Center Milano, in via Papa 30: anche qui, prima dell'inizio della partita, sarà prevista musica. Anche ai Magazzini Generali, in via Pietrasanta 16, sarà previsto un maxischermo dove l'accesso sarà consentito dalle 20. Alla Pineta Milano, in via Messina, si potrà accedere all'area dove sarà installato il maxischermo dalle 19.30.

Al Sunset Play, in via Da Vinci, ci sarà un maxischermo e si potrà accedere dalle 20. Altri maxischermo si troveranno al Justme Torre Branca in via Camoens, all'Alkemia Lounge Cafè in corso 22 Marzo, all'Armonia Music in via Diaz al civico 16, all'Hard Rock Cafè in via Dante 5 e al Lime Milano in via Massarani 6.