PSG-Inter, per la finale di Champions League 2025 verrà allestito un maxischermo a San Siro La Prefettura di Milano ha fatto sapere che per la finale di Champions League 2025 tra PSG e Inter, prevista per il 31 maggio, verrà allestito un maxischermo a San Siro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

Un maxischermo verrà allestito al ‘G. Meazza' di San Siro il prossimo 31 maggio, in occasione della finale di Champions League. Mentre a Monaco di Baviera, in Germania, si disputerà la partita tra l'Inter e i francesi del Paris Saint Germain, i tifosi potranno assistere all'incontro anche allo stadio di Milano. L'ufficialità è arrivata dalla Prefettura milanese e ora si attendono da parte del club le informazioni necessarie per partecipare all'evento.

La decisione di installe un maxischermo a San Siro è stata presa nel corso dell'ultima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia e alla quale ha partecipato anche il sindaco Beppe Sala. La pianificazione delle attività di vigilanza e controllo del territorio per il 31 maggio è già stata avviata.

Nel frattempo, le misure di sicurezza si intensificheranno, soprattutto nelle aree centrali del Comune di Milano, anche per la serata di domani, venerdì 23 maggio. Alle 20:45 allo stadio ‘G. Sinigaglia' di Como andrà in scena l'ultima partita di Serie A 2024/2025 dell'Inter. I nerazzurri hanno ancora la possibilità di vincere il campionato, nel caso in cui dovessero conquistare i tre punti in palio e il Napoli, che giocherà alla stessa ora in casa allo stadio ‘D. A. Maradona' contro il Cagliari, non dovesse battere i sardi. In ogni caso i tifosi, che siano della formazione milanese o di quella partenopea, potrebbero decidere di scendere in strada a festeggiare e la Prefettura di Milano non vuole farsi cogliere impreparata.