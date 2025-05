video suggerito

Champions League Inter-Paris Saint Germain, l'ipotesi di un maxi schermo nello stadio di San Siro Il sindaco di Milano Beppe Sala: "Stiamo pensando a un maxischermo a San Siro per la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain"

La possibilità è concreta. Quella di un maxischermo a San Siro per i tantissimi tifosi interisti che non potranno essere presenti a Monaco per la finale di Champions della loro squadra del cuore contro il Paris Saint-Germain, prevista il prossimo sabato 31 maggio alle 21.

"A Milano stiamo discutendo con l'Inter e anche con la Prefettura . Non è ancora una notizia ufficiale ma c'è l'intenzione chiara di mettere un maxischermo a San Siro per garantire alle persone di vedere la partita anche in una situazione più tranquilla", ha dichiarato infatti oggi il sindaco di Milano Beppe Sala.

E così, esclusa piazza Duomo (difficile da controllare e con una capienza diversa rispetto allo stadio), si fa strada l'ipotesi Meazza. C0n tutte le cautele del caso. "C'è anche un po' di scaramanzia perché l'ultima volta che il maxischermo è stato allestito, io ero ad Istanbul e non era andata così bene", ha scherzato il primo cittadino, di nota fede interista. "Ma credo sia una buona idea, che appoggio, e che penso sia nella volontà della Prefettura. Le motivazioni sono anche di ordine pubblico, lo spazio di San Siro è molto più semplice da gestire rispetto al centro città".

Un'idea (al momento) che piace anche ai tantissimi supporter nerazzurri costretti a restare in Italia, visto che reperire un biglietto per la finale sembra ormai impossibile: per i ticket di prima categoria infatti il costo è di 950 euro, per la seconda 650, per la terza 180. Con la speranza, appunto, di non ripetere il risultato dell'ultima finalissima persa per 1-0 contro il Manchester City a Istanbul nel 2023.