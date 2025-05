video suggerito

Gli orari dei mezzi a Milano per Inter-Barcellona: le modifiche a bus, metro e tram In occasione della semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona che si giocherà oggi a Milano, Atm ha modificato il servizio di alcune linee. Le linee 16, 49, 64 e 80 deviano prima, durante e dopo la partita. La M1 e la M5 chiudono più tardi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora



Alle ore 21:00 di oggi, martedì 6 maggio, si giocherà la tanto attesa semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona. Per favorire l'arrivo dei tifosi allo stadio di San Siro e per garantire l'ordine al termine della partita, Atm ha deciso di modificare il servizio di alcune linee in occasione del match.

"Pianificate per tempo il vostro viaggio", è l'invito della società di trasporti milanesi perché, già dal primo pomeriggio di oggi le linee della metropolitana M1 e M5 potrebbero essere rallentate dai tifosi diretti allo stadio. Inoltre, su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, alcuni treni saranno riservati ai loro spostamenti e quindi inagibili per i tifosi.

Inter-Barcellona, gli orari delle metropolitane: M5 e M1 chiudono più tardi

M1 : ultimo treno da Lampugnano alle ore 02:00. Dopo il normale orario di chiusura, i treni fanno servizio solo da Lampugnano verso Sesto, non al contrario.

: ultimo treno da Lampugnano alle ore 02:00. Dopo il normale orario di chiusura, i treni fanno servizio solo da Lampugnano verso Sesto, non al contrario. M5: ultimi treni da San Siro e da Bignami alle 02:00.

ultimi treni da San Siro e da Bignami alle 02:00. Chiudono al solito orario le linee M2, M3, M4 e le tratte M1 Pagano-Bisceglie, Lampugnano-Rho e Sesto > Lampugnano.

Durante lo spostamento dei tifosi, il corridoio della stazione Lotto che collega M1 e M5 chiude. Per cambiare, si dovrà uscire dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra (vale lo stesso biglietto).

Stazioni M5 chiuse sul finire della partita Inter-Barcellona

Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiudono sul finire della partita per facilitare il rientro dei tifosi in uscita dallo stadio.

Il parcheggio di Lampugnano resta aperto fino alle 2

Un servizio di navette collega il parcheggio di Lampugnano e lo stadio. A Lampugnano le navette fermano in via Natta, all'altezza dell'uscita pedonale della stazione del metrò. A San Siro le navette fermano in via Achille, all'angolo con via Tesio.

Tram e bus Atm deviati per Inter-Barcellona

Linea 16 : da due ore prima fino all’inizio della partita, i tram verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum (Stadio Meazza). Durante la partita fanno capolinea in via Dessié. A fine partita, per un’ora circa, i tram verso Monte Velino saltano la fermata di via Dessié (San Siro Stadio M5).

: da due ore prima fino all’inizio della partita, i tram verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum (Stadio Meazza). Durante la partita fanno capolinea in via Dessié. A fine partita, per un’ora circa, i tram verso Monte Velino saltano la fermata di via Dessié (San Siro Stadio M5). Linea 49 : a partire da due ore prima fino al termine della partita, i bus deviano nelle due direzioni e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passano da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. A fine partita, per circa un’ora, i bus verso Lotto deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena.

: a partire da due ore prima fino al termine della partita, i bus deviano nelle due direzioni e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passano da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. A fine partita, per circa un’ora, i bus verso Lotto deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena. Linee 64 e 80 : A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano deviano e saltano le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant’Elena.

: A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano deviano e saltano le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant’Elena. Linea 78 (in servizio fino alle 22 circa) e Q78 (in servizio dopo le 22): afine partita, per un’ora circa, i bus verso Bisceglie deviano e saltano le fermate da via Diomede/Sant’Elia a via Patroclo/via Bisanzio. Verso via Govone, deviano e saltano le fermate da via San Giusto/via Ferreri a via Pinerolo/via Harar.