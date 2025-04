Gli orari dei mezzi a Milano a Pasqua e Pasquetta 2025: le modifiche a bus, metro e tram

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Per il weekend di Pasqua e Pasquetta 2025 a Milano sono previste delle modifiche agli orari di bus, metro e tram Atm, come si legge su una nota ufficiale pubblicata sul sito dell'Azienda Trasporti Milanesi. Sabato 19 aprile tutte le linee seguiranno l’orario del sabato. Il giorno di Pasqua, domenica 20 aprile, le linee M4 e M5 seguiranno il normale orario dei giorni festivi. Le linee M1, M2 e M3 seguiranno un orario festivo programmato ad hoc.

Gli orari di bus e tram a Milano per il weekend di Pasqua 2025

Nella giornata di oggi, sabato 19 aprile, tutte le linee seguiranno l’orario festivo. Le linee 39, 55, 89, NM1, NM2, NM3, NM4 e linee interurbane (senza corse scolastiche) seguiranno l’orario del sabato. Domenica 20 aprile, il tram 3, tram 4, tram 12, tram 14, tram 16, tram 27 e linee interurbane seguiranno un orario festivo programmato per il solo giorno di Pasqua. Per quanto riguarda, invece, le linee 171, 172, 174 e 176 faranno servizio fino alle ora 13 circa. Tutte le altre linee seguiranno l’orario di un normale giorno festivo.

Orari delle metro a Milano a Pasqua e Pasquetta 2025

Come scritto in precedenza, per quanto riguarda le linee della metropolitana, nella giornata di oggi, sabato 19 aprile, tutte le linee seguiranno l’orario canonico del sabato. Domenica 20 aprile, invece, le linee M4 e M5 seguiranno il normale orario dei giorni festivi, mentre le linee M1, M2 e M3 seguiranno un orario festivo programmato per il solo giorno di Pasqua.

Come cambia il servizio per bus notturni e parcheggi

Nelle notti tra il 19 e 20, il 20 e 21 e tra il 21 e il 22 aprile 2025, i bus notturni faranno normale servizio. I parcheggi in corrispondenza delle metropolitane, nei giorni di Pasqua e Pasquetta avranno il normale orario di un giorno festivo.