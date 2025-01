video suggerito

Quanto costa mangiare al ristorante-pizzeria di Cristiano Ronaldo: 17 euro per una margherita Cristiano Ronaldo ha aperto anche una pizzeria a Madrid. Nel menù c’è tanta italianità: dalla carbonara alla parmigiana, oltre alla classica pizza margherita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Cristiano Ronaldo è uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, è ancora in attività, ed è sempre in grande forma, tra pochi giorni compirà 40 anni. CR7 è anche un imprenditore che da anni diversifica i suoi interessi, e pure i suoi guadagni. Il portoghese ha investito negli alberghi, nelle cliniche per trapianti dei capelli e pure nel padel. Da qualche tempo ha aperto anche una pizzeria al centro di Madrid, che è stata per tanti anni la sua città. Una pizzeria che ha recensioni straordinarie, dove si può mangiare un po' di tutto. I prezzi sono piuttosto alti.

Planta 9 CR7 è il nome della pizzeria di Ronaldo

CR7 si occupa così anche di ristorazione. L'ex calciatore della Juventus ha aperto una pizzeria, la Planta 9 CR7, sita all'interno del lussuosissimo Pestana CR7, un albergo di sua proprietà al centro di Madrid. Va da sé che la pizzeria di Cristiano Ronaldo è diventata in breve tempo uno dei ristoranti più alla moda nella Gran Via di Madrid. Il Planta 9 CR7 è al nono piano ed è praticamente sempre pienissimo. Una sera dietro l'altra.

La pizza margherita è la più economica

Il menù è variegato. È una pizzeria, ma non si mangiano solo pizze. E c'è tanta italianità. La margherita è Gourmet, costa 17 euro, la più economica tra le pizze in carta, c'è anche la ‘Diavola Picante' che ne costa 19. Pizze realizzate con ingredienti di qualità che secondo il creator spagnolo josefoodvibes sono di livello, ma a suo dire il menù è un po' troppo costoso: le pizze oscillano tra i 17 e i 20 euro.

In carta anche carbonara e parmigiana

Mentre i piatti di carne e pesce arrivano fino a 35 euro. Nel menù ci sono anche focacce e insalate, e ci sono anche la Carbonara (20 euro), il Risotto (25 euro), i Cannelloni e la Parmigiana (che costa 18 euro). Insomma tanto cibo italiano. In carta manco a dirlo tanti dolci, incluso il tiramisù, oltre a vini spagnoli e italiani, di alta qualità e con un discreto prezzo. E poi c'è anche lo champagne, che può servire per celebrare grandi serate. E sì prevalentemente serate, perché cinque giorni su sette la pizzeria è aperta ‘solo' dalle 19 a mezzanotte.