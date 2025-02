Quando si gioca PSV-Juventus nei playoff di Champions League: data e orario

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

PSV-Juventus è la partita valida per il ritorno dei playoff di Champions League. La sfida dei bianconeri contro la compagine olandese si giocherà domani, mercoledì 19 febbraio 2025, con calcio d'inizio alle ore 21:00 al Philips Stadion di Eindhoven. Le due squadre ripartono dal punteggio di 2-1 in favore della squadra di Thiago Motta maturato all'andata con la squadra di Peter Bosz.

La squadra bianconera nella partita d'andata ha vinto 2-1 grazie alla rete di Mbangula nel finale, che ha risposto al pareggio di Perisic dopo il vantaggio della Vecchia Signora con McKennie. Thiago Motta dovrà preparare bene il match perché gli olandesi cercheranno in tutti i modi di ribaltare la contesa dopo aver constatato la fragilità difensiva dei bianconeri nella gara d'andata. Ivan Perisic, ex Inter, ha segnato la rete che tiene in vita il PSV in vista del return-match ma nell'azione del gol ci sono molti dubbi sul tocco di mano di Lang: un errore abbastanza evidente da parte della squadra arbitrale.

Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming. La sfida del Philips Stadion tra PSV Eindhoven e Juventus non sarà trasmessa in chiaro.

PSV-Juventus, quando si gioca: data e orario della partita di Champions

PSV-Juventus si giocherà domani, mercoledì 19 febbraio, con calcio d'inizio alle ore 21:00 al Philips Stadion di Eindhoven. La gara dei bianconeri dunque si giocherà nel secondo dei due slot orari previsti dalla UEFA, ovvero le 18:45 e le 21:00.

Dove vedere PSV-Juventus in TV e streaming

La sfida PSV-Juventus, in programma mercoledì 19 febbraio 2025 dalle ore 21:00 e valida per il ritorno dei playoff-spareggi di UEFA Champions League sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.