Quando si gioca Milan-Feyenoord nei playoff di Champions League: data e orario

A cura di Fabrizio Rinelli

Milan-Feyenoord è la partita valida per il ritorno dei playoff di Champions League. La sfida dei rossoneri contro la compagine olandese si giocherà domani, martedì 18 febbraio, con calcio d'inizio alle ore 18:45 a San Siro. Di fatto il match della squadra di Sergio Conceicao aprirà ufficialmente il tabellone delle sfide di ritorno dei playoff della competizione. Milan e Feyenoord ripartono dal punteggio di 1-0 in favore degli olandesi maturato all'andata con la squadra di Pascal Bosschaart che ha quasi annullato il Diavolo non concedendo quasi nulla.

La squadra di Sergio Conceicao deve ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata mercoledì scorso, all'andata, al ‘De Kuip' quando il brasiliano Paixao è riuscito a mettere a segno il gol decisivo. Conceicao punterà nuovamente su Santiago Gimenez, grande ex di turno, che guiderà l'attacco dei rossonero sperando di ribaltare totalmente l'esito della partita dando un dispiacere ai suoi ex tifosi. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming. La sfida di San Siro tra Milan e Feyenoord non sarà trasmessa in chiaro.

Milan-Feyenoord, quando si gioca: data e orario della partita di Champions

Milan-Feyenoord si giocherà domani, martedì 18 febbraio, con calcio d'inizio alle ore 18:45 allo stadio ‘Meazza' di Milano, in San Siro. La gara dei rossoneri dunque si giocherà nel primo dei due slot orari previsti dalla Uefa a differenza dell'andata giocata alle 21:00.

Dove vedere Milan-Feyenoord in TV e streaming

Milan-Feyenoord sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (numero 251). La visione della partita è riservata solo agli abbonati alla piattaforma satellitare. La diretta streaming è invece garantita, sempre e solo per gli abbonati, sull'app di Sky Go facendo accesso con le proprie credenziali. La telecronaca del match sarò affidata a Federico Zancan con il commento tecnico di Luca Marchegiani.