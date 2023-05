Quando e dove si gioca la Supercoppa Europea 2023: data e stadio della partita La Supercoppa Europea 2023 metterà di fronte la vincitrice della Champions League e quella dell’Europa League: quando si gioca e come vederla.

Il primo appuntamento europeo importante della stagione è la Supercoppa Europea. Si gioca solitamente prima dell'inizio dei campionati e dei gironi delle coppe continentali. Questa finale mette di fronte la vincitrice della Champions League e quella dell'Europa League.

Com'è nata la Supercoppa Europea? È una partita che vede in gara le vincitrici delle due principali competizioni europee per club e fu inventata dal giornalista olandese Anton Witkamp per decretare la squadra migliore d'Europa per quella stagione. La coppa è progettata dal laboratorio Bertoni di Milano e le misure dell'attuale modello sono: altezza 58 cm e peso 12,2 chili.

Fino al 1999 i vincitori della Coppa dei Campioni/Champions League affrontavano i club che alzavano al cielo la Coppa delle Coppe ma dopo l'abolizione di questa competizione è toccata alla vincente della Coppa UEFA/UEFA Europa League vedersela con i campioni d'Europa in carica.

Supercoppa Europea 2023, data e stadio della partita

La finale di Supercoppa Europea si giocherà al Karaiskakis Stadium di Pireo, situato a 8 km da Atene e casa dell'Olympiacos, il 16 agosto 2023 con fischio d'inizio alle ore 21.

Sarà l'undicesimo stadio a ospitare questo trofeo da quando non si gioca più nella sede storica di Montecarlo: questa finale è stata giocata a Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017), Tallinn (2018), Istanbul (2019), Budapest (2020), Belfast (2021) e Helsinki (2022).

Stadio Geōrgios Karaiskakīs del Pireo.

Il Karaiskakīs ha ospitato la finale di Coppa delle Coppe del 1971, vinta dal Chelsea per 2-1 contro il Real Madrid nella gara di ripetizione dopo il pareggio di 1-1 del primo match. Sarà la prima finale di una competizione UEFA per club che si gioca nella capitale greca da quella della Champions League 2006/2007, quando il Milan ha battuto il Liverpool per 2-1.

La partita andrà in diretta TV e streaming su Amazon Prime Video che ha i diritti in esclusiva della competizione.

Chi gioca la Supercoppa europea 2023: possibile derby italiano

La Supercoppa europea mette di fronte la squadra vincitrice della Champions League e quella che ha vinto l'Europa League. Quest'anno c'è la possibilità di un derby italiano, visto che in entrambe le finali ci sono dei club della Serie A: l'Inter sfida il Manchester City per la ‘coppa dalle grandi orecchie' e la Roma se la vedrà col Siviglia per il secondo trofeo continentale. In caso di vittoria, le due formazioni italiane si affronteranno il prossimo 16 agosto.