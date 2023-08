Quando arriva Lukaku a Roma, a che ora e dove atterra il volo pilotato da Dan Friedkin L’attaccante belga è atteso per domani in Italia, viaggerà a bordo di un aereo privato: a pilotare sarà Dan Friedkin che preleverà il neo-acquisto a Bruxelles e lo condurrà all’aeroporto di Ciampino. Atterraggio previsto per le ore 17.

La Roma ha chiuso la trattativa con il Chelsea per l’ingaggio di Lukaku, atteso per domani alle 17.

Romelu Lukaku è un attaccante della Roma. Il calciatore del Chelsea arriverà domani, martedì 29 agosto, nella Capitale a bordo di un volo privato: viaggerà sull'aereo pilotato da Dan Friedkin che preleverà il neo-acquisto a Bruxelles e lo condurrà direttamente all'aeroporto di Ciampino senza alcuno ‘scalo' londinese. Atterraggio previsto per le ore 17 quando inizierà la nuova avventura in Italia e in Serie A dopo una lunga e travagliata estate di trattative. La fumata bianca è arrivata nella giornata odierna, quando i vertici del club e lo staff che si occupa della contrattualistica sono riusciti a trovare la quadra con i Blues, l'agente e lo stesso giocatore.

Il conto alla rovescia era iniziato con la riunione che, fatta salva la disponibilità di trovare un'intesa e il benestare dell'ex Manchester United, ha posto le basi per arrivare all'intesa totale. Le ultime news di mercato e gli aggiornamenti in tempo reale hanno raccontato, passo dopo passo, tutti i dettagli di un'operazione che permette a José Mourinho (nei giorni scorsi c'era stata anche un video-chiamata con l'ex Inter) di avere il rinforzo tanto atteso in attacco, al punto da ipotizzare di averlo a disposizione per la gara di venerdì prossimo contro il Milan. È lui la punta di peso, che ha un certo profilo tattico, per colmare il vuoto lasciato da Abraham (fermato da un grave infortunio al ginocchio) e fare coppia lì davanti con Dybala.

Quattro giorni. Tanto c'è voluto per trovare reciproca soddisfazione e piazzare il colpo negli ultimi giorni della sessione di trattative. Quali sono i termini dell'accordo? La Roma e il Chelsea si sono stretti la mano in base alla formula del prestito secco oneroso fissato a 5 milioni di euro (oltre ai bonus). Messa la spunta a questo dettaglio, si è passati alla seconda parte della transazione per la quale c'è voluto (anche) un sacrificio da parte di Lukaku che nella Capitale percepirà uno stipendio di 7.5 milioni.

Qual è stato il filo conduttore dell'operazione messa in piedi incastrando tutti i pezzi del mosaico? Anzitutto, i buoni rapporti tra le due proprietà americane. Poi la presenza al tavolo delle riflessioni e delle trattative dello ‘Stato Maggiore' della Roma ha dato un peso molto importante e alimentato la fiducia. Infine, cosa tutt'altro che trascurabile, il benestare da parte di Lukaku a guadagnare meno rispetto all'ingaggio attualmente percepito al Chelsea (11.3 milioni). Il belga sbarca in Serie A a distanza di pochi mesi dalla finalissima di Champions con l'Inter e dal voltafaccia clamoroso verso i nerazzurri.