Calciomercato, news di oggi in diretta: Lukaku alla Roma, giornata decisiva. Napoli, arriva Lindstrom

Le ultime notizie di calciomercato oggi 28 agosto e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Roma: accordo in chiusura tra i giallorossi e il Chelsea per Lukaku. Oggi può essere la giornata decisiva, la Roma lavora con l'entourage del giocatore per limare il suo ingaggio, troppo pesante per la società.

Calciomercato Napoli: gli azzurri si preparano per l'arrivo di Lindstrom dall'Eintracht Francoforte. L'accordo con il club tedesco è di un prestito con obbligo di riscatto dal valore di 30 milioni di euro. Il giocatore arriverà anche in caso di mancata cessione di Lozano, richiesto dal PSV.

Milan news: discorsi ancora aperti per Taremi, scelto come vice Giroud. La dirigenza rossonera riprenderà oggi i contatti con il porto per regalare a Pioli il nuovo rinforzo per l'attacco. Grande lavoro anche sul fronte delle uscite.

Mercato Inter: stretta finale per Pavard, ieri non convocato da Tuchel per la partita di campionato. Il Piano B per la difesa dell'Inter resta Schuurs del Torino.

Calciomercato Juve: il Sassuolo ha chiuso ancora una volta la porta per Berardi. Alta tensione con Bonucci che ha chiesto il reintegro in rosa: l'Union Berlino lo aspetta ma la trattativa non si sblocca.

Il tabellone di calciomercato della Serie A aggiornato.

