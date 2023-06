Qualificazioni Europei oggi in TV, dove vedere le partite: in campo Malta-Inghilterra e Macedonia-Ucraina Il programma delle partite delle qualificazioni a Euro 2024 in programma oggi e stasera: in campo tra le altre pure Francia, Inghilterra e Danimarca. L’Italia guarda con attenzione a Macedonia del Nord-Ucraina.

A cura di Alessio Morra

Riprendono oggi le Qualificazioni a Euro 2024. Tutte le nazionali, escluse le partecipanti alla Final Four di Nations League, scenderanno in campo due volte in questo mese di giugno. In palio quindi ci sono punti molto pesanti per ogni nazionale, pure per quelle che sono partite bene e che hanno la possibilità di mettersi velocemente al sicuro, per evitare ogni tipo di rischio. In questo venerdì 16 giugno sono in programma la bellezza di dodici partite. In campo Inghilterra, Francia e Danimarca, e c'è anche un match del Gruppo C che interessa molto da vicino l‘Italia.

Stasera a Ta Qali gioca l'Inghilterra, che ha iniziato con due belle vittorie la campagna di qualificazioni. La squadra di Southgate ha sconfitto prima l'Italia e poi l'Ucraina. La sfida di Malta sembra a dir poco scontata. In campo anche la Francia, vice-campione del mondo, che avrà un incontro al dir poco agevole. Mbappé e compagni giocheranno in casa di Gibilterra, una delle nazionali europee con il ranking peggiore.

Qualificazioni Euro 2024, le partite di oggi: orari e canale

Ecco il programma completo delle partite per le qualificazioni agli Europei 2024:

Gruppo B: Gibilterra-Francia, ore 20:45 – Sky Sport Arena (canale 204)

Gruppo B: Grecia-Irlanda, ore 20:45 – Diretta Gol Sky (canale 201, 251)

Gruppo C: Malta-Inghilterra, ore 20:45 – Sky Sport Football (canale 203), Diretta Gol Sky (canale 201, 251)

Gruppo C: Macedonia del Nord-Ucraina, ore 20:45 – Diretta Gol Sky (canale 201, 251)

Gruppo D: Lettonia-Turchia, ore 20:45 – Diretta Gol Sky (canale 201, 251)

Gruppo D: Galles-Armenia, ore 20:45 – Diretta Gol Sky (canale 201, 251)

Gruppo H: Finlandia-Slovenia, ore 18 – Sky Sport Football (canale 203)

Gruppo H: Danimarca-Irlanda del nord, ore 20:45: Diretta Gol Sky (canale 201, 251)

Gruppo H: San Marino-Kazakistan, ore 20:45

Gruppo I: Andorra-Svizzera, ore 20:45: Diretta Gol Sky (canale 201, 251)

Gruppo I: Bielorussia-Israele, ore 20:45: Diretta Gol Sky (canale 201, 251)

Gruppo I: Kosovo-Romania, ore 20:45: Diretta Gol Sky (canale 201, 251)

Dove vedere le partite in diretta TV e streaming

Non tutte le partite in programma oggi per le qualificazioni agli europei 2024 saranno trasmesse in TV. Per gli aggiornamenti in tempo reale, basterà sintonizzarsi sulla diretta gol.

Sarà possibile seguire in tv la sfida Malta-Inghilterra: la partita di Ta Qali inizierà alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su TV8 e in streaming gratis su TV8.it. Gli abbonati potranno seguire la partita anche su Sky su Sky Sport Football (canale 203) oltre che su SkyGo e NowTV.

Per il Gruppo C è in programma anche il match tra la Macedonia del Nord e l'Ucraina. In questo raggruppamento c'è anche l'Italia, che ha ottenuto 3 punti dopo le prime due giornate. Mancini osserverà molto da vicino la sfida che vedrà in campo anche Elmas e Mudryk.