Quali squadre partecipano alla nuova Supercoppa Italiana 2023 Dal prossimo anno la Supercoppa Italiana cambia format: al via le Final Four, ecco quali squadre saranno coinvolte.

A cura di Ada Cotugno

Dalla prossima edizione anche la Supercoppa Italiana avrà un nuovo volto: il derby di Milano giocato in Arabia Saudita chiude un cerchio per la competizione che dal 2023 si appresta a cambiare format e ad accogliere più squadre, sulla falsariga di quanto è già accaduto in altri campionati europei.

Almeno per il prossimo anno la finale non sarà soltanto tra la vincitrice del campionato e quella della Coppa Italia, ma la competizione abbraccerà quattro squadre: il presidente della Lega Lorenzo Casini ha già annunciato ufficialmente l'introduzione delle Final Four alle quali parteciperanno le prime due classificate della Serie A e le finaliste della Coppa Italia, proprio come accade da qualche anno anche in Spagna.

Il mini torneo si terrà nel 2024 e il format verrà mantenuto almeno per un'edizione, salvo poi fare passi indietro qualora le necessità dei calendari internazionali lo richiedessero. E, proprio come accaduto anche nell'ultima Supercoppa Italiana, si giocherà in Arabia Saudita: la federazione infatti ha siglato accordi per quattro anni in totale, intervallati da due anni in cui la sede della competizione si sposterà momentaneamente.

Squadre partecipanti alla Supercoppa Italiana 2023

L'idea è quella di creare un nuovo torneo per aumentare lo spettacolo e accogliere nuove squadre, diversamente da quanto accade per la classica finale. Quali squadre parteciperanno alle Final Four? Al momento non c'è nulla di ufficiale perché tutto dipenderà dai verdetti che verranno emessi alla fine di questa stagione. In ballo ci sono sicuramente Inter, Juventus, Fiorentina e Cremonese, le semifinaliste di questa Coppa Italia, ma anche il Napoli capolista in Serie A e le sue inseguitrici.

Le porte saranno aperte per la vincitrice del campionato e la seconda classificata che si scontreranno contro le due finaliste della Coppa Italia, anche se il tabellone non è stato ancora definito. Se una delle finaliste della Coppa Italia si qualificasse al primo o secondo posto in campionato, allora lo slot verrebbe ceduto alla terza in classifica, mentre se entrambe le finaliste dovessero finire nella top 2 della Serie A, allora alle Final Four parteciperebbero la terza e la quarta squadra della classe.