Evenepoel sicuro, il ciclismo italiano ha trovato un leader: “Giulio Pellizzari ha un grande futuro”

Il neo capitano della Red Bull Bora hansgrohe, Remco Evenepoel ha elogiato Giulio Pellizzari, suo compagno di squadra e tra i migliori ciclisti italiani di prospettiva: “Da qui a vincere un Giro d’Italia gli manca poco. Ha un gran futuro davanti a sé” ha assicurato il campione belga.

Giulio Pellizzari è pronto a salire sul podio del Giro d'Italia e, nelle prossime edizioni, a vincerlo. Una speranza per tutti i tifosi e per il ciclismo italiano, una certezza per Remco Evenepoel che nei suoi primi 4 mesi in Red Bull Bora hansgrohe ha potuto convivere e condividere da vicino l'avventura ciclistica da quando ha lasciato la Quick-Step Soudal. Così, il campione belga ha redatto la sua particolare disamina sul classe 2003 in vista dell'attale stagione: "A questo Giro ha tutto per salire sul podio e da lì a vincere la generale è un attimo".

L'anno scorso, al suo primo anno con la Red Bull Bora, Giulio Pellizzari, che proveniva dal ProTeam tutto italiano VF Group–Bardiani CSF–Faizanè, aveva mostrato già le proprie doti di scalatore di razza. Tanto che al Giro d'Italia 2025 si era presentato come gregario di Primoz Roglig per poi "rubare" la scena al capitano sloveno, fino a piazzarsi al 6° posto della classifica finale. La Bora ha continuato a credere in lui malgrado in squadra ci fosse già un giovane promettente come il ventenne tedesco Florian Lipowitz e anche se quest'anno il Team potrà godere su un altro leader indiscusso oltre Roglic, Remco Evenepoel.

Remco Evenepoel fino alla scorsa stagione correva per la Soudal Quick Step: è al primo anno in Red Bull Bora

Evenepoel sicuro della crescita di Pellizzari: "Sarà uno dei più forti nei Grandi Giri"

Proprio il belga, ex Soudal Quick Step, si è soffermato sulle doti di Giulio Pellizzari, esaltandone la crescita attuale e le potenzialità future: "È un po’ più giovane di me, ma abbiamo la stessa energia… Credo che il momento in cui potrà pensare di salire sul podio del Giro d’Italia è molto vicino. E quando si è pronti per le prime tre posizioni" ha ancora aggiunto Evenepoel, "poi si può pensare anche di vincerlo in breve tempo. Ha un grande futuro davanti, può diventare uno dei migliori nei Grandi Giri".

Giulio Pelizzari, classe 2003, al suo 2° anno in Bora: dopo il 6° posto del 2025 proverà a salire sul podio del Giro d’Italia 2026

La Red Bull Bora e i Grandi Giri: Pellizzari sarà co-capitano con Hindley per puntare alla maglia rosa

Una consacrazione che è in attesa di conferma. Per questa stagione la Red Bull Bora ha suddiviso i tre grandi Giri in tre grandi appuntamenti destinati a corridori specifici. Al Tour de France ci sarà Remco Evenepoel insieme a Florian Lipotwitz con il dichiarato intento di inserirsi nella sfida a due tra Pogacar e Vingegaard. Al Giro d'Italia sarà il turno di Jai Hindley che, proprio con Giulio Pellizzali, condividerà il ruolo di capitano e anche in questo caso, l'obiettivo minimo dichiarato è arrivare al podio. Per la Vuelta, invece, ci sarà spazio per Primoz Roglic che proverà l'assalto per il suo quinto successo personale.