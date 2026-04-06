Spavento per Van der Poel al Giro delle Fiandre: la transenna cede e i tifosi franano sul pavé

Durante un tratto dell’ultimo Giro delle Fiandre, si è vissuto un momento di puro panico quando al passaggio del gruppo guidato da Pogacar e in cui c’era Van der Poel nelle prime posizioni, una transenna ha ceduto improvvisamente al passaggio dell’olandese: i tifosi sono caduti invadendo il pavé senza però coinvolgere i ciclisti.

Mathieu van der Poel si è dovuto inchinare ancora una volta alla supremazia manifesta di Tadej Pogacar al Giro delle Fiandre 2026, arrivando secondo al traguardo, impossibilitato di reggere il ritmo folle dello sloveno che nella parte finale della Ronde ha fatto ancora una volta la differenza. Ma il campione olandese ha rischiato anche di non arrivare nemmeno al traguardo, perché durante il secondo passaggio dell'Oude Kwaremont, quando era in piena trance agonistica per ridurre un distacco di pochi secondi su Tadej Pogacar e Wout van Aert, per pochi centimetri non è stato investito dai tifosi: al suo passaggio, infatti una transenna ha ceduto sotto il peso del pubblico facendo franare diverse persone sul pavé.

Un semplice piccolo spavento, quando una barriera posta ai lati del tracciato per contenere l'enorme affluenza di pubblico, ha ceduto sotto il peso di diverse persone che sono ruzzolate sul tracciato. Un momento che poteva trasformarsi in tragedia per Van der Poel che stava passando proprio in quell'istante e che sarebbe stato vittima di uno dei più incredibili incidenti ciclistici. Fortunatamente tutto è accaduto senza gravi conseguenze per nessuno dei presenti. Ma le immagini mandate sui social attraverso l'account Instagram di av2.cycling mostrano il rischio che è stato corso dall'olandese.

Cos'è successo sul Kwaremont al passaggio di van der Poel: la transenna che cede

I tifosi che stavano godendosi la straordinaria sfida tra Van der Poel, van Aert e Pogacar sul pavé del Kwaremont, subito dopo il passaggio dello sloveno e del belga, la transenna ha ceduto. Ironia della sorte, proprio nel momento in cui transitava Van der Poel, in progressione perché in leggero ritardo, avvicinandosi a Mads Pedersen e Remco Evenepoel. Ancora una volta, solamente la prontezza di riflessi dell'olandese, tra i migliori in assoluto nel controllo della propria bicicletta, frutto di anni e anni di cross, ha evitato il peggio: uno scarto minimo ma decisivo per evitare i tifosi sul pavé e proseguire nella sua gara.