Superga si inchina a Tom Pidcock, è sua la vittoria alla Milano-Torino dopo una progressione devastante

Superga e la sua Basilica applaudono Tom Pidcock che a circa 700 metri dal traguardo ha strapazzato tutti, involandosi da solo alla vittoria: è lui l'eroe nel 150° anno della Milano-Torino, la corsa di un giorno più antica del ciclismo che ha visto trionfare il capitano della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team che ha scalato l'ultima salita in solitaria distanziando Tobias Johannessen, secondo e Primoz Roglic, terzo. Quarto un ottimo Giulio Pellizzari che ha ceduto nel finale, dove ha pagato pegno ai migliori pur dimostrando un ottimo momento di forma.

Una corsa vissuta su ritmi folli e una fuga che di fatto non è mai riuscita a trasformarsi in una mossa vincente, creatasi dopo solo una trentina di chilometri e strappando al plotone dei migliori un vantaggio di 1'30". Le prime vere fiammate si sono viste soltanto sul primo passaggio sul colle di Superga, a una trentina di chilometri dal traguardo quando Andrea Pietrobon ha tentato di fare il passo, ma è stato Primoz Roglic a scattare per primo e a dare un segnale che poteva far ben sperare la Red Bulla Bora.

Da quel momento la Milano-Torino è entrata nel vivo della gara: Roglic si è tirato dietro Jefferson Cepeda, Thomas Pidcock e Cian Uijtdebroeks ma sulla discesa finale il gruppetto di è sfilacciato ritornando a comporsi con una dozzina di uomini al comando. Fino alla salita verso Superga dove i migliori hanno fatto vincere il tatticismo alla voglia di primeggiare finché Pidcock ha rotto gli indugi: il britannico ka colto l'attimo giusto per poter guadagnare una quindicina di metri e arrivare in solitaria, dopo una progressione irresistibile a circa 700 metri dal traguardo.

L'ordine di arrivo alla Milano-Torino 2026

1. PIDCOCK Thomas (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) in 3:48:45

2. JOHANNESSEN Tobias Halland (Uno-X Mobility) a 0:04

3. ROGLIČ Primož (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 0:05

4. PELLIZZARI Giulio (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 0:11

5. UIJTDEBROEKS Cian (Movistar Team) a 0:13

6. CEPEDA Jefferson Alexander (EF Education – EasyPost) a 0:15

7. BERWICK Sebastian (Caja Rural – Seguros) a 0:18

8. FORTUNATO Lorenzo (XDS Astana Team) a 0:25

9. FANCELLU Alessandro (MBH Bank CSB Telecom Fort) a 0:3

10. STORER Michael (Tudor Pro Cycling Team) a 0:41