Michal Kwiatkowski mostra i segni della caduta alla Milano Sanremo: “Danneggiate le fibre muscolari”

Michal Kwiatkowski caduto alla Milano Sanremo mostra le ferite e i segni sul suo corpo. Non ci sono fratture miracolosamente, ma gli infortuni sono seri.

Michal Kwiatkowski è stato protagonista di una brutta caduta nell'ultima edizione della Milano-Sanremo. Le immagini dell'incidente sono tremende, ma fortunatamente il corridore polacco della Ineos Grenadiers non ha riportato fratture. Questo però non vuol dire che gli effetti di quanto accaduto non siano stati preoccupanti, anzi. Il 35enne ha raccontato ai suoi tifosi quanto siano dolorose le ferite rimediate.

Michal Kwiatkowski fa vedere le ferite dopo la caduta alla Milano-Sanremo

In un aggiornamento social l'ex campione del mondo in linea ha mostrato i segni della carambola avvenuta a 64 km dal traguardo di Sanremo. Il suo lato destro è messo male, con abrasioni, tagli, lividi e contusioni che vanno dalle spalle alla coscia. Questi i segni dell'impatto con il marciapiede, il segnale stradale e il collega che non è riuscito a scansarlo.

Le foto postate sui social da Michal Kwiatkowski

Cosa si è fatto Michal Kwiatkowski

Nelle sue stories il povero Michal Kwiatkowski ha fatto il punto della situazione: "Se vi state chiedendo perché ho difficoltà a piegare la gamba, vi spiego cosa ha mostrato la risonanza magnetica. Il mio quadricipite destro ha subito gravi danni alle fibre muscolari, con un gonfiore massiccio che si estende per oltre 30 centimetri, oltre a un profondo ematoma intramuscolare e a grandi accumuli di liquido post-traumatico intrappolato nella fascia, che si estendono fino a 24 centimetri. Non so quanto faccia male una frattura, ma questo fa un male cane".

Ci vorrà del tempo prima che il dolore passi, e non sarà una cosa immediata visto che bisognerà attendere che i medicinali facciano effetto. La buona notizia è che, a quattro giorni dalla Milano-Sanremo, Michal Kwiatkowski sta iniziando a utilizzare quasi normalmente la gamba destra. L'obiettivo è quello di provare a recuperare le funzionalità essenziali per il Giro dei Paesi Baschi, in programma il 6 aprile

L'incidente bruttissimo di Kwiatkowski e la carambola contro un segnale

Può alleviare sicuramente il dolore rivedere le immagini dell'incidente di sabato scorso. Michal Kwiatkowski sbalzato sull'asfalto ha iniziato a scivolare fino al segnale stradale che ha interrotto bruscamente la sua corsa. Impatto violentissimo per l'esperto ciclista polacco che poi è stato centrato in pieno tra bacino e cosce dalla bicicletta di un altro corridore volato anche lui per terra. È una fortuna che non ci siano state fratture o danni ancora più gravi, ma per dirla alla Kwiatkowski, fa comunque un male cane.