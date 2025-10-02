Quale squadra può allenare De Rossi dopo la risoluzione con la Roma: in pole c’è un club di Serie A

Daniele De Rossi ha risolto il suo contratto che lo legava alla Roma fino al 30 giugno 2027. In attesa che l'indiscrezione venga resa ufficiale anche dalla stessa società giallorossa con un comunicato già si pensa al futuro dell'allenatore. Non è da escludere che questa mossa possa portare presto l'ex ‘capitan futuro' di nuovo in panchina. Ma dove? In Serie A le uniche due squadre che stanno deludendo all'avvio sono sicuramente Torino e Fiorentina. I granata dovranno sfidare la Lazio dopo aver perso nell'ultimo turno al Tardini contro il Parma.

Baroni rischia seriamente l'esonero e anche per questo si fa con insistenza il nome dello stesso De Rossi che potrebbe accettare l'offerta di una squadra da cui sicuramente ci si aspettava di più. Da scartare invece, per il momento, le ipotesi all'estero. L'altra opzione infatti porta ancora alla Serie A. La panchina di Pioli alla Fiorentina in questo momento è ben salda ma il primo nome caldo per un eventuale cambio potrebbe essere proprio De Rossi che già in passato era stato molto vicino alla società viola.

De Rossi durante il suo periodo da allenatore della Roma.

De Rossi non ha mai nascosto il desiderio di tornare ad allenare la Roma ma in questo momento il progetto della società con Claudio Ranieri al timone è ben saldo e la scelta di Gasperini sembra aver dato il via a un percorso lungo con l'ex allenatore dell'Atalanta. E allora meglio guardarsi intorno, liberarsi al momento giusto così da rendersi privo di vincoli in caso di esonero imminente. Cairo potrebbe decidere seriamente di affidarsi a lui che si ritroverebbe ad allenare una squadra di certo affidabile e che ha un potenziale enorme.

Alternative? L'ipotesi Monza, candidata numero uno per tornare subito in Serie A dopo la retrocessione della passata stagione resta in secondo piano. De Rossi nel frattempo ha rinunciato a circa 4 milioni di euro d'ingaggio mentre il suo staff percepirà dalla Roma quanto pattuito. Sicuramente un bel risparmio per la società dei Friedkin con cui De Rossi, nonostante quanto accaduto, ha rapporti sereni e cordiali e di grande amicizia. Insomma, De Rossi potrebbe presto tornare in panchina a più di un anno esatto da quell'esonero a sorpresa.