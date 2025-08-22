Quale sarà la classifica finale della Serie A 2025-2026 secondo ChatGPT: Inter 2ª, Milan 6°

Il Napoli per difendere il tricolore sul petto, l'Inter per riscattarsi da una stagione senza trofei, Juventus e Milan per tornare grandi: la Serie A ricomincia e ogni squadra scenderà in campo con le sue motivazioni in questa stagione. Tante incognite accompagnano l'inizio del campionato, alla ricerca di un padrone e di nuovi equilibri ancora da scoprire e come ogni anno il passatempo estivo è quello di ipotizzare la griglia di partenza. Un gioco di previsioni che tiene conto di tante variabili e al quale abbiamo partecipato chiedendo a ChatGPT quale sarà la classifica finale di questa Serie A.

Il chatbot basato sull'Intelligenza Artificiale ha stilato il possibile ordine di arrivo analizzando le rose delle 20 partecipanti, le mosse di calciomercato (tenendo conto che mancano anche diversi giorni alla chiusura della sessione) e l'impatto potenziale che ogni gruppo potrebbe avere. La risposta è un campionato vinto ancora dal Napoli: secondo ChatGPT sarà la squadra di Antonio Conte a vincere lo Scudetto, il secondo di fila per la prima volta nella sua storia. Ma altre premonizioni interessanti si nascondono scalando le diverse posizioni. Non si tratta chiaramente dell'analisi di un esperto ma più di un gioco fatto con stime parziali, partendo ovviamente dal mercato aperto che potrebbe ancora cambiare le cose.

Come finirà il campionato di Serie A 2025/26 secondo ChatGPT

Per stilare la sua classifica ChatGPT ha preso in esame diversi fattori come l'elenco ufficiale delle 20 partecipanti 2025-26, le proiezioni Opta, i cambi in panchina e i movimenti più importanti del mercato. Ha aggiunto che la sessione di calciomercato potrebbe alterare gli equilibri nelle zone centrali ma che le sue proiezioni sono le più realistiche visti i dati a disposizione in questo momento. Secondo il chatbot il Napoli chiuderà al primo posto perché è la squadra che ha più certezze, a partire dall'allenatore che si è aggiudicato nuovi innesti di valore. Al secondo poso poi piazza l'Inter che "resta la principale rivale ma paga la transizione con Chivu". La zona Champions si chiude poi con la Juventus al terzo posto seguita dalla Roma che sarebbe quarta, definita "gasperiniana" e "in forte crescita", dunque in grado di ritornare tra le prime della classe sotto la guida del nuovo allenatore.

La classifica della Serie A 2025/26 secondo le stime di ChatGPT.

Quinto e sesto posto per Atalanta e Milan che non sembrano convincere tanto ChatGPT, perplesso dai cambi in panchina che potrebbero costare alle due squadre un po' di fatica: "L'Atalanta con Juric e il Milan con Allegri possono soffrire l’assestamento". Per l'Intelligenza Artificiale il Como di Fabregas otterrà una salvezza tranquilla con una dodicesima posizione, mentre per le zone basse della classifica non ha molti dubbi: salva la Cremonese, con Nicola definito specialista della salvezza, e anche il Verona, mentre secondo il chatbot le tre retrocesse saranno Parma, Lecce e Pisa: "Pisa per salto di categoria/qualità, Parma per secondo anno insidioso con tecnico esordiente, Lecce per rosa corta malgrado l’arrivo di Di Francesco".

La classifica della Serie A secondo l'Intelligenza Artificiale