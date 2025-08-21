Qual è l’abbonamento più conveniente per vedere le partite di Serie A e Champions in TV e quanto costa

Quali sono i prezzi più bassi a disposizione per abbonarsi e vedere tutto il calcio in Tv nella stagione 2025-2026. Ecco quanti abbonamenti servono tra DAZN, SKY, NOW e TIMVISION.

Quanto costa vedere tutto il calcio in TV nella stagione 2025-2026? Quanti abbonamenti devo fare per la diretta in chiaro delle partite del campionato di Serie A, della Champions, dell'Europa League e della Conference? La risposta alle domande più ricorrenti degli utenti – tifosi che, verificati i prezzi e conti alla mano fanno il calcolo della spesa da affrontare, è una sola: pagare un totale di circa 600 euro (584,76 per la precisione) per abbonarsi alle due offerte che occorrono per avere la copertura completa. Quali sono? Il pacchetto che comprende TIMVISION con DAZN e Prime Video, la registrazione a NOW. È proprio necessario fare due abbonamenti? Sì, se si vuole vedere tutta la Serie A e tutta la Champions, oltre a Europa e Conference League.

Quanto costa abbonarsi al pacchetto TIMVISION con DAZN e Prime Video

TIMVISION con DAZN e Prime Video è l'offerta che permette all'abbonato di vedere in tv tutte le partite del campionato di Serie A e la migliore partita del mercoledì proposta dalla piattaforma Amazon. Il costo annuale è così ripartito: 19,99 al mese per i primi 5 mesi poi 34,99 per gli altri 7 mesi, per un totale di 344,88 euro. È un pacchetto conveniente perché garantisce un risparmio rispetto alla scelta di fare due abbonamenti separati, l'uno per DAZN e l'altro per Prime Video.

Qual è il prezzo per l'offerta annuale di NOW

NOW è il servizio di streaming di Sky che trasmette tutte le partite della Champions, dell'Europa League e della Conference oltre a 3 partite su 10 di ogni turno del campionato di Serie A. L'abbonato potrà inoltre vedere anche gli eventi di altri sport come i mondiali di Formula 1 e MotoGp, il tennis con i più importanti tornei del circuito internazionale. Per vederli serve pagare il Pass Sport annuale che la piattaforma offre al prezzo di 19,99 euro al mese. Il costo totale è di 239,88 euro.

Qual è il modo migliore per risparmiare tra tutti gli abbonamenti

Abbonarsi al pacchetto TIMVISION con DAZN e Prime Video, pagare il Pass Sport per NOW è il modo migliore per risparmiare tra tutti gli abbonamenti e vedere in tv tutto il calcio della prossima stagione (dalla Serie A a tutte le coppe europee). Le opportunità di prezzi più bassi a disposizione sono le seguenti:

Abbonamento annuale al pacchetto TIMVISION con DAZN e Prime per un totale di 344,88 euro (19,99 euro per i primi 5 mesi, 34,99 per i restanti 7).

Abbonamento annuale a NOW per un totale di 239,88 euro (19,99 euro al mese, con permanenza fissa per 12 mesi).

Costo totale dei due abbonamenti: 584,76 euro.

È l'opportunità migliore e più vantaggiosa dal punto di vista economico per chi desidera vedere tutte le partite del campionato di Serie A su DAZN e tutta la Champions League, l'Europa League e la Conference di Sky e Prime Video. La sottoscrizione del Pass Sport di NOW, in più, offre la possibilità di non perdersi tutti i Gran Premi dei Mondiali di F1 e MotoGP oltre al tennis internazionale.