Pullman scoperto Napoli, dove vedere oggi in TV e streaming la festa Scudetto: orario e diretta La festa scudetto del Napoli continua. Oggi, lunedì 26 maggio, due bus scoperti con a bordo calciatori attraverseranno una parte della città. La diretta della festa scudetto sarà visibile anche in chiaro su Rai 2. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

Il Napoli ha vinto il quarto scudetto della sua storia, venerdì 23 maggio, un giorno che rappresentata già la storia per il club del presidente De Laurentiis, che ha conquistato il secondo titolo in tre anni. Una cosa mai accaduta. La celebrazione del titolo c'è stata già, subito, sul campo e con tanti tifosi che hanno assistito pure alla premiazione ufficiale. Festa anche per tutta la notte successiva in città, dove la gioia è stata immensa. Ma la festa non è finita, anzi, continua e lunedì 26 maggio il Napoli riceverà l'abbraccio dei tifosi che assisteranno al doppio giro del pullman scoperto, che attraverserà una parte della città. Il giro del bus scoperto sarà possibile seguirlo anche in diretta TV, a partire dalle ore 15.

A che ora parte la festa del Napoli sul pullman scoperto

Nel 2023 il giro del pullman scoperto non c'era stato. Stavolta sì, si fa e produrrà un'altra festa, che si prevede numerosa e chiassosa. Si pensa che saranno addirittura 200 mila le persone che in città seguiranno l'evento: 150 mila sono stimati sul lungomare, altre 50 mila dovrebbero essere davanti ai quattro maxischermi sistemati in quattro punti della città. La festa dovrebbe partire esattamente alle ore 15 e dovrebbe concludersi alle 17:30, ma è facile prevedere un allungamento dei tempi. I calciatori sbarcheranno dal mare, scenderanno al Molo Luise e si divideranno su due pullman, che percorreranno due chilometri e mezzo, percorso transennato e presidiato da un imponente dispositivo di sicurezza.

Dove vedere il pullman scoperto del Napoli in TV e streaming

La festa del Napoli, quella con il bus scoperto, sarà trasmessa anche in diretta TV e sarà possibile vederla anche in chiaro. Dalle ore 15:30 infatti verrà mandata in onda su Rai 2, che avrà anche un inviato a bordo di uno dei due bus, dove ci sarà anche Stefano De Martino, conduttore Rai e presentatore di Affari Tuoi. La festa scudetto della squadra partenopea sarà visibile anche, con una serie di collegamenti, su Sky, per abbonati, e potrebbe essere mandata in onda anche da DAZN, che ha seguito già tutta la celebrazione al Maradona.

Il percorso del pullman scoperto del Napoli per la parata Scudetto

I calciatori, l'allenatore e lo staff tecnico saranno su due pullman, con il presidente De Laurentiis. Il percorso sarà tecnicamente breve, da 2,5 km. I giocatori arriveranno in barca al Molo Luise e da lì saliranno sui due bus scoperti che partiranno da Mergellina e si dirigeranno a Piazza Vittoria, di fatto costeggeranno il mare, transitando in Via Caracciolo, e ripeteranno lo stesso giro due volte. Giro che verrà fatto con estrema lentezza, considerato che in un paio d'ore dovrebbero percorrere quel chilometraggio.