Pugno in faccia a fine derby: giocatore 16enne in ospedale, Daspo e denuncia per l’ultrà Un ragazzino di soli 16 anni è stato aggredito e picchiato da un ultrà avversario. La colpa? aver tifato per i propri compagni durante il derby in cui non era sceso in campo.

A cura di Alessio Pediglieri

Ancora una volta un episodio di violenza nel calcio giovanile. Vittima un giocatore di soli 16 anni, affrontato e picchiato da un ultrà di una squadra avversaria. La colpa? Aver tifato per i propri compagni in tribuna, durante il derby, un modo come un altro per vivere una gara dove non poteva giocare, per fare sentire comunque l'appoggio alla sua squadra. Alla fine tutto si è risolto con la corsa all'ospedale per il povero malcapitato e la denuncia – oltre al Daspo – per il violento tifoso.

Tutto è accaduto proprio alla fine del derby toscano tra Grosseto e Siena, gara del campionato Under 17 alla quel non ha potuto partecipare Pietro Turbanti che così ha scelto di andare in tribuna e tifare per i suoi compagni. Un atteggiamento che non è piaciuto ad un ultrà senese che infastidito dall'atteggiamento del ragazzo, a fine partita lo ha atteso a bordo spalti affrontandolo e colpendolo con un pugno in pieno viso.

Il ragazzo ha subito un trauma all'occhio, ha subito chiamato i genitori con il papà subito accorso a sua difesa mentre altri presenti hanno limitato i danni e fermato l'aggressore che sarebbe un tifoso del Siena ben conosciuto nella zona. Il padre ha cercato di chiedere spiegazioni ma l'uomo mentre veniva portato via non ha detto una parola. "Adesso Pietro mi continua a chiedere il perché e io non so cosa rispondergli" ha confessato l'esterrefatto genitore davanti a una vile aggressione nei confronti di un ragazzino.

Il rischio è stato anche grave perché portato in ospedale Pietro è stato prontamente curato, con un prognosi di 20 giorni, ma ha rischiato il distacco della retina. Venuti a conoscenza dei fatti i due club hanno rivolto il proprio rammarico nei confronti della famiglia prendendo le distanze dal "tifoso" colpevole della violenza. Anche il Siena ha deciso di costituirsi parte lesa e agire per vie legali nei confronti dell'uomo che è stato denunciato dalla famiglia e che sarà raggiunto dal Daspo, il divieto di presenziare a qualsiasi attività sportiva.