Provano a copiare il rigore di Messi e Suarez, ma è un disastro totale: rimpianto enorme Curioso e clamoroso episodio nella Liga in Rayo Vallecano-Girona con protagonisti due calciatori che hanno tentato un rigore di seconda con un risultato disastroso.

A cura di Marco Beltrami

Il week-end della Liga, il massimo campionato di calcio spagnolo, è stato contraddistinto anche da un episodio molto particolare. Tutto è nato da un calcio di rigore battuto in un modo curioso, nel tentativo di emulare quanto fatto da due campioni del calibro di Messi e Suarez ai tempi del Barcellona. Le cose però sono andate decisamente male, con la scelta che si è rivelata purtroppo fallimentare per tutta la squadra.

La partita in questione è quella tra il Rayo Vallecano e il Girona, valida per la 26a giornata. Un match vibrante che si è concluso con il risultato di 2-2. La formazione di casa che sogna una clamorosa qualificazione europea, ha avuto a disposizione una chance importante per portarsi sul 3-1 e mettere un'ipoteca sul match.

Sul 2-1 in favore del Rayo, calcio di rigore dunque per i biancorossi con Trejo che dal dischetto ha sbagliato. A quel punto però ecco il colpo di scena con l'arbitro che ha segnalato che il rigore doveva essere ripetuto dopo aver riscontrato delle irregolarità. Sul dischetto si è ripresentato Trejo che ha provato però per una soluzione a sorpresa. Quale? Il rigore di seconda, con il tocco per il compagno Palazon che arrivava di gran carriera.

Purtroppo per loro però, Palazon ha calciato malissimo spedendo la sfera sopra la traversa. Disperato il calciatore che si è sdraiato sul terreno a faccia in giù con le mani in testa. Come se non bastasse poi il Girona ha trovato il gol del pareggio, togliendo due punti al Rayo che sarebbero stati fondamentali in chiave rincorsa all'Europa.

Insomma le cose sono andate in maniera assai negativa rispetto al celebre precedente della Liga 2015/2016 quando Messi toccò il pallone a Suarez che firmò un gol facile facile in un Barcellona-Celta Vigo. Tutto regolare dunque visto che l'aspetto fondamentale è che il tocco di chi batte il penalty sia in avanti: "Il calciatore che batte il calcio di rigore deve calciare in avanti il pallone" si legge nel regolamento"egli non può giuocare una seconda volta il pallone fino a quando lo stesso non è stato toccato o giuocato da un altro calciatore; il pallone è in giuoco appena è toccato e si muove in avanti".