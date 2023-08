Prova a bloccare il tiro ma non trova più il pallone: il portiere fa una figuraccia e subisce gol Lucas Perri del Botafogo è incappato in un errore clamoroso nell’ultimo turno del Brasileirao: ha provato a bloccare il tiro ma non ha trovato più il pallone e dopo essersi girato su stesso ha subito il gol.

Lucas Perri è uno dei portieri più interessanti che si sta facendo strada in Brasile. Il classe 1997 difende i pali del Botafogo ed è stato accostato anche a club europei perché il suo valore è assolutamente fuori discussione. Però, anche i migliori a volte possono cadere.

Nell'ultimo incontro giocato contro l'Internacional di Porto Alegre il giovane portiere è stato protagonista di un episodio inspiegabile che ha portato al gol degli avversari: il centrocampista Maurício ha controllato la palla in corsa e ha calciato verso la porta e Perri ha quasi bloccato la conclusione che, però, è rimasta nelle sue vicinanze.

Il portiere ha avuto difficoltà a ritrovare la palla per allontanarla definitivamente e dopo essersi girato su stesso ha rivolto di nuovo lo sguardo al campo ma ormai era troppo tardi: lo stesso Mauricio si era fiondato sulla palla per ribadirla in rete.

Un errore davvero clamoroso che è diventato subito virale perché Lucas Perri non ha capito il modo in cui ha effettuato l'intervento e ha avuto difficoltà nell'individuare dove fosse la palla per toglierla dalla disponibilità degli avversari.

In un'intervista a Globo il portiere ha detto di non aver capito cosa stava succedendo in trasferta, ma vede la grazia dopo il trionfo: "Onestamente ho bisogno di vedere il replay, perché non ho idea di cosa sia successo. La mia impressione è stata di aver difeso la palla ma mi è passata sotto le gambe. Quando mi sono girato verso la porta per vedere e non ho trovato la palla. Quando mi sono girato ho subito il gol È stata sfortuna. Devo solo ringraziare i tifosi e i giocatori per il supporto che mi hanno dato. Per quanto abbiamo corso e per quanto la folla ci ha gridato per dare una svolta a questa partita, finirò per ricordarla con grande affetto. Avrei tutto da ricordare come un giorno molto triste della mia vita, ma lo ricorderò come uno dei momenti più emozionanti qui al Botafogo".

Con la vittoria, il Botafogo ha confermato il primato portandosi a 47 punti nel Brasileirão, con 16 punti di vantaggio sul Gremio prima inseguitrice a 33. Seguono Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Bragantino.