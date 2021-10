Prossimo turno Serie A: quando giocano Juve, Inter, Milan e Napoli, il calendario completo della 9^ giornata Il prossimo turno della Serie A è in programma tra venerdì 22 e domenica 24 ottobre per le partite della nona giornata di campionato. Si parte con l’anticipo Torino-Genoa, venerdì 22 ottobre alle 18:30 per chiudersi domenica 24 ottobre con il posticipo e big match Inter-Juventus. Tra i match anche il derby del Sole tra Roma e Napoli.

A cura di Redazione Sport

Archiviato l'ottavo turno, la Serie A torna in campo nel weekend con la 9^giornata di campionato. Le partite del prossimo turno si disputeranno su 3 giorni, da venerdì 22 ottobre a domenica 24. Due i big match in programma per la prossima giornata: il Derby del Sole Roma-Napoli – in programma domenica alle 18.00 – e il derby d'Italia Inter-Juventus – sempre domenica alle 20.45.

Si parte con gli anticipi del venerdì con Torino-Genoa alle 18:30 e Sampdoria-Spezia alle 20:45; tre i match del sabato tra cui il Milan in trasferta a Bologna.

La nona giornata di campionato si concluderà domenica 24 ottobre che, oltre ai big match, vedrà il il confronto tra l'Udinese e l'Atalanta alle 12:30, Fiorentina-Cagliari e Verona-Lazio alle 15:00.

Partite Serie A, il calendario del prossimo turno

Venerdì 22 ottobre

Torino-Genoa ore 18:30

Sampadoria-Spezia ore 20:45

Sabato 23 ottobre

Salernitana-Empoli ore 15:00

Sassuolo-Venezia ore 15:00

Bologna-Milan ore 20:45

Domenica 24 ottobre