Prossima partita Italia, quando gioca contro Moldavia e Norvegia nelle Qualificazioni ai Mondiali

Moldavia (13 novembre) e Norvegia (16 novembre) sono le prossime partite dell’Italia nel calendario delle qualificazioni. In caso di secondo posto nel girone, gli Azzurri torneranno in campo a marzo per i playoff.

Dopo Israele, le prossime partite della Nazionale italiana nel calendario delle qualificazioni ai Mondiali 2026 sono il 13 novembre contro la Moldavia (in trasferta) e il 16 novembre con la Norvegia (in casa). Potrebbero essere le ultime oppure no a seconda del piazzamento nel Gruppo I: difficilissimo arrivare primi (che dà accesso diretto), lo ha ammesso con molto realismo lo stesso ct, Gennaro Gattuso; quasi certa la necessità di giocarsi il tutto per tutto (a meno di clamorosi scivoloni degli scandinavi) nei playoff che si disputeranno a marzo 2026, match dai quali scaturiranno le ultime selezioni che parteciperanno alla Coppa del Mondo. Ecco perché, al netto dei risultati ancora possibili negli ultimi 180 minuti, l'Italia appare rassegnata al percorso spareggi (nelle due volte precedenti è andata malissimo) e fa un po' di conti per capire quali saranno gli avversari da affrontare tra semifinale e finale.

Il 13 e il 16 novembre le gare contro Israele e Norvegia

La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 16 novembre, quando ci sarà il confronto diretto con Haaland&co. che all'andata le suonarono di santa ragione all'Italia (finì con un mortificante 3-0 sul piano del gioco). A quell'evento la Nazionale, che non è padrona del suo destino, spera di arrivare in una situazione di classifica tale da poter tentare ancora il sorpasso in extremis. Sulla carta è ancora possibile, visto che gli Azzurri hanno una partita e il confronto diretto in casa all'ultimo turno, ma i margini della differenza reti (nettamente in favore della Norvegia) rischiano di rendere vano ogni sforzo. In caso di arrivo a pari punti sarebbero gli scandinavi a passare.

L'Italia ai playoff per i Mondiali: a marzo le partite decisive

L'unico modo per fare il ribaltone nel girone è vincere contro Israele e Moldavia, confidare in un passo falso dei norvegesi con l'Estonia e batterli al ritorno con qualsiasi risultato. Altrimenti, col secondo posto in tasca, toccherà accontentarsi degli spareggi. L'Italia che va ai playoff allunga anche il calendario delle proprie partite. Quelle decisive si disputeranno l'anno prossimo: la semifinale il 26 marzo, la finalissima per staccare il pass per la Coppa del Mondo è prevista per il 31 dello stesso mese.